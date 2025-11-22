ETV Bharat / state

रायबरेली में ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली; होमगार्ड समेत 3 गिरफ्तार, ARTO और PTO पर भी मुकदमा

ओवरलोड ट्रकों से उगाही कर आरटीओ कर्मियों को पहुंचाते थे रुपये, रायबरेली-फतेहपुर मार्ग पर एक्टिव था गैंग.

पुलिस की गिरफ्त में एक और आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में एक और आरोपी. (Photo Credit; Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 22, 2025 at 7:51 PM IST

3 Min Read
रायबरेली : ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने शनिवार को होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले यूपी एसटीएफ ने 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा था. अब तक कुल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. ये सभी आरोपी वाहनों से उगाही पर आरटीओ विभाग के कर्मियों की जेबें भर रहे थे.

डीह पुलिस ने होमगार्ड विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह को गिरफ्तार किया. होमगार्ड सलोन इलाके के पूरे नेम मजरे जमरूवा बुजुर्ग गांव का रहने वाला है. उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इससे पहले पुलिस ने 18 नवंबर को डीह के जहानपुर बखारी निवासी महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह और प्रतापढ़ के उदयपुर निवासी जितेंद्र सरोज को गिरफ्तार किया था.

यूपी एसटीएफ ने भी की थी कार्रवाई : एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. वहीं इसी मामले में यूपी एसटीएफ ने भी कार्रवाई की थी. मुख्य दलाल मोहित सिंह और एक ट्रक चालक सुनील यादव को गिरफ्तार किया था. इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही थी. मोहित सिंह के पास से 114 ट्रकों की सूची, नकदी, बैंक कार्ड और एक कार बरामद हुई थी.

पैसा न देने वाले वाहनों का चालान करा देता था गैंग : एडिशनल एसपी ने बताया कि गिरोह के सदस्य आरटीओ की तरफ से प्रति गाड़ी 5500 रुपये वसूलते थे. मामले में ARTO कर्मियों समेत 19 पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. बीते सोमवार की देर रात सई नदी पुल के पास परशदेपुर में छापा मारकर अवैध वसूली गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था. यह गिरोह रायबरेली-फतेहपुर मार्ग पर सक्रिय था. पैसा न देने वाले वाहनाें को आरटीओ विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से उनका चालान करा दिया जाता था.

वाहनों को पास कराने के नाम पर वसूली : यह गैंग बालू, गिट्टी और मोरंग से भरे ओवरलोड डंपर व ट्रकों को दूसरे जिलों में पास कराने के लिए उनसे अवैध वसूली करता था. अहम बात ये है कि ये वसूली आरटीओकर्मियों की ओर से ही कराई जा रही थी. आरोपियों में अरुण प्रताप सिंह, वीपी सिंह, अंकुर मिश्रा, राजकुमार साहू, राजेंद्र यादव, शिवम शुक्ला, लल्लन यादव, दरोगा यादव, शिव भवन यादव, मनोज तिवारी, गोपाल वसूली, दीपू उर्फ दीपांकर, दुर्गेश दिक्षित, युवराज सहित चार-पांच अन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं. ये अमेठी, प्रतापगढ़ और रायबरेली के रहने वाले हैं.

एडिशनल एसपी ने बताया कि एफआईआर में रायबरेली और फतेहपुर के एआरटीओ (ARTO) प्रवर्तन (अंबुज और पुष्पांजलि), पीटीओ (PTO) (रेहाना और अखिलेश चतुर्वेदी), उनके चालकों व दीवानों के नाम शामिल हैं. वहीं एआरटीओ विभाग में रायबरेली के ही रहने वाले दीवान नौशाद और पीटीओ के चालक सुशील कुमार की तलाश चल रही है.

यह भी पढ़ें : रायबरेली में ओवरलोड गाड़ियों को पास कराने वाले दो गिरफ्तार, ARTO और PTO समेत 19 पर FIR

