रायबरेली में ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली; होमगार्ड समेत 3 गिरफ्तार, ARTO और PTO पर भी मुकदमा

पुलिस की गिरफ्त में एक और आरोपी. ( Photo Credit; Police )

रायबरेली : ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली के मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है. पुलिस ने शनिवार को होमगार्ड को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले यूपी एसटीएफ ने 2 अन्य आरोपियों को भी पकड़ा था. अब तक कुल तीन आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. ये सभी आरोपी वाहनों से उगाही पर आरटीओ विभाग के कर्मियों की जेबें भर रहे थे. डीह पुलिस ने होमगार्ड विश्वनाथ प्रताप सिंह उर्फ वीपी सिंह को गिरफ्तार किया. होमगार्ड सलोन इलाके के पूरे नेम मजरे जमरूवा बुजुर्ग गांव का रहने वाला है. उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. इससे पहले पुलिस ने 18 नवंबर को डीह के जहानपुर बखारी निवासी महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह और प्रतापढ़ के उदयपुर निवासी जितेंद्र सरोज को गिरफ्तार किया था. यूपी एसटीएफ ने भी की थी कार्रवाई : एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था. वहीं इसी मामले में यूपी एसटीएफ ने भी कार्रवाई की थी. मुख्य दलाल मोहित सिंह और एक ट्रक चालक सुनील यादव को गिरफ्तार किया था. इसके बाद गैंग के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही थी. मोहित सिंह के पास से 114 ट्रकों की सूची, नकदी, बैंक कार्ड और एक कार बरामद हुई थी.