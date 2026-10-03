पटना के होटलों में देह व्यापार का भंडाफोड़, एक विदेशी समेत तीन भारतीय महिलाएं रेस्क्यू
पटना के होटलों में छापेमारी कर पुलिस ने देह व्यापार का भंडाफोड़ किया. इस दौरान विदेशी महिला समेत तीन को रेस्क्यू किया गया. रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : October 3, 2026 at 8:45 PM IST
पटना: बिहार के पटना में देह व्यापार का भंडाफोड़ हुआ है. शहर के होटलों में छापेमारी कर पुलिस ने एक विदेशी महिला समेत तीन महिलाओं को रेस्क्यू किया है. इसके साथ ही दो पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है.
गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी
इस कार्रवाई के मामले में दानापुर एएसपी अजित कुमार ने कहा कि 2 अक्टूबर 2026 को गुप्त सूचना मिली थी कि दानापुर थाना क्षेत्र के सगुना मोड़ एवं गोला रोड स्थित होटलों में बाहर से महिलाओं को बुलाकर देह-व्यापार कराया जा रहा है. सूचना के बाद वरीय अधिकारियों के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक, दानापुर के नेतृत्व में थानाध्यक्ष दानापुर एवं तकनीकी टीम के साथ एक छापेमारी दल का गठन किया गया.
पहले होटल से विदेशी महिला का रेस्क्यू
टीम ने सगुना मोड़ स्थित होटल में छापेमारी कर एक विदेशी महिला को रेस्क्यू कराया, जो अफ्रीकी देश केन्या की रहने वाली है. मौके से दो मोबाइल, एक पासपोर्ट की छायाप्रति, आपत्तिजनक सामान और होटल का रजिस्टर जब्त किया गया. पुलिस ने होटल के मैनेजर रविन्द्र सिंह, उम्र करीब 21 वर्ष, को गिरफ्तार किया.
दूसरे होटल से दो और महिलाएं मुक्त
इसके बाद पुलिस टीम ने गोला रोड स्थित एक अन्य होटल में भी कार्रवाई की. यहां से दो महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया, कोलकाता और छत्तीसगढ़ की रहने वाली है. पुलिस ने एक मोबाइल, आपत्तिजनक सामान और होटल का रजिस्टर जब्त करते हुए होटल के मैनेजर पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया.
अधिकारियों का आधिकारिक बयान
"पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए दो होटलों से एक विदेशी महिला सहित दो महिलाओं को देह व्यापार से मुक्त कराया है. होटल के मैनेजरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के साथ अनैतिक तस्करी निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है." -अजित कुमार, एएसपी, दानापुर पटना
होटल संचालकों में मचा हड़कंप
पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके के होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों की सूचना मिलने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
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