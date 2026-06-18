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रिजर्व और प्रतिबंधित इलाके में कौन तुड़वा रहा है केंदू पत्ता! कार्रवाई में हुए चौंकाने वाले खुलासे

पीटीआर के इलाके में केंदू पत्तों की तुड़ाई जारी है. इसपर रोक लगाने के लिए पीटीआर प्रबंधन ने खास रणनीति तैयार की है.

Kendu leaves Business in Palamu
केंदू पत्ता की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पीटीआर की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 7:06 PM IST

4 Min Read
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पलामूः केंदू पत्तों की तुड़ाई और इसकी तस्करी को रोकना एक बड़ी चुनौती रही है. अप्रैल, मई और जून के महीने में केंदू पत्तों की तुड़ाई होती है. केंदू पत्ता के कारोबार और तुड़ाई के लिए वन विभाग की ओर से टेंडर जारी किया जाता है. यह टेंडर रिजर्व और प्रतिबंधित क्षेत्र के लिए जारी नहीं होती है, लेकिन हाल के दिनों में पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में केंदू पत्तों की तुड़ाई के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं. पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में किसी प्रकार से जंगल को नुकसान नहीं पहुंचा जा सकता है. इस इलाके में न तो पेड़ों की कटाई हो सकती है और न ही पेड़ के पत्तों की तुड़ाई.

पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन की कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन को कई सफेदपोश और बड़े नामों का पता चला है जिनका संबंध केंदू पत्ता के कारोबार से जुड़ा है. प्रारंभिक दौर के सभी नामों का सत्यापन किया जा रहा है. बाद में सभी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते पीटीआर के उपनिदेशक प्रजेशकांत जेना. (वीडियो-ईटीवी भारत)

केंदू पत्तों की तुड़ाई के खिलाफ कार्रवाई तेज

पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में केंदू पत्तों की तुड़ाई के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है. हाल के दिनों में पलामू टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने 100 बोरी से भी अधिक केंदू पत्ता जब्त किया है. इस कार्रवाई के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारी प्रबंधन को मिली है और इसका एक इंटर स्टेट लिंक भी सामने आया है. केंदू पत्तों की तुड़ाई और इसकी तस्करी को रोकने के लिए 450 से भी अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है. जबकि पूरे पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है. इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है. पलामू टाइगर रिजर्व के अलावा पलामू, गढ़वा और लातेहार के अन्य वन क्षेत्र से भी केंदू पत्तों की तुड़ाई के मामले सामने आए हैं.

केंदू पत्तों की तुड़ाई के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक रणनीति तैयार की गई है. कार्रवाई के दौरान कई अहम जानकारी मिली है. जिसके बाद आगे के कार्रवाई की जा रही है. कई नाम सामने आए हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व में केंदू पत्तों की तुड़ाई के खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ी चुनौती रही है. इसलिए डे-नाइट पेट्रोलिंग टीम तैनात की गई है. यह इलाका लंबे समय तक अन्य तरह की गतिविधियों से प्रभावित रहा है. ठेकेदार और बाहर के कारोबारियों को चेतावनी भी जारी की गई है और उन्हें संदेश भेजा गया है. पलामू टाइगर रिजर्व का इलाका सुरक्षा की दृष्टिकोण से काफी संवेदनशील रहा है. कई बार धमकी भरे कॉल भी कर्मियों को मिलते हैं.” -प्रजेशकांत जेना, उपनिदेशक, पीटीआर

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जब्त केंदू पत्ते. (फोटो-ईटीवी भारत)

नक्सल गतिविधि के लिए चर्चित रहा है पीटीआर का इलाका

पलामू टाइगर रिजर्व 1129 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है. यह पूरा इलाका नक्सली गतिविधि के लिए पूरे देश भर में चर्चित रहा है. एक दौर में पूरे इलाके में नक्सल के संरक्षण में केंदू पत्ता का कारोबार होता था. नक्सलियों के कमजोर होने के बाद इससे जुड़े हुए लोग इस कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं. यह इलाका छत्तीसगढ़ से काफी सटा हुआ है. इस कारण तस्करों को फायदा होता है. नक्सल और अपराध का संयुक्त गठजोड़ इस इलाके में सक्रिय है और केंदू पत्ता के कारोबार को संरक्षण दे रहे हैं.

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