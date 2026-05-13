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कानपुर में चार घंटे तक गरजे चार बुलडोजर; 66 बीघा में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त

फत्तेपुर में सात भूखंडों में अवैध प्लाटिंग पर केडीए ने लिया एक्शन.

फत्तेपुर में चला बुलडोजर.
फत्तेपुर में चला बुलडोजर. (Photo Credit; Media Cell KDA Kanpur)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:20 PM IST

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कानपुर: अभी तक कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) अफसरों द्वारा गंगा बैराज से लेकर बिठूर तक अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा था. बुधवार को केडीए के ओएसडी जोन एक (बी) व तीन (प्रवर्तन) डा. रवि प्रताप सिंह ने अपनी टीम के सदस्यों संग 66 बीघा में हुई अवैध प्लॉटिंग को चार बुलडोजरों से ध्वस्त करा दिया. करीब तीन घंटे 45 मिनट तक लगातार बुलडोजर से कार्रवाई के दौरान आसपास के क्षेत्र में हड़कंप जैसी स्थिति रही.

फत्तेपुर में चला बुलडोजर. (Video Credit; Media Cell KDA Kanpur)

केडीए के ओएसडी डा.रवि प्रताप सिंह के मुताबिक, जानकारी मिली थी कि फत्तेपुर में सात भूखंडों में अवैध प्लॉटिंग की गई है. जिसमें मनोज सिंह भदौरिया व अन्य भू स्वामियों के नाम थे. सभी से जब प्लॉटिंग को लेकर नक्शा मांगा गया तो कोई मौके पर नक्शा नहीं दिखा सका. ऐसे में बुलडोजर से रोड, नाला, बाऊंड्रीवाल, बिजली के खंभे, पिलर, एंट्रीगेट, सीवरलाइन आदि अन्य जो काम हुए थे, उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त करा दिया गया. उन्होंने कहा, अब अगर यहां दोबारा निर्माण किया गया तो संबंधित भू स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी.

ओएसडी ने बताया कि जोन-3 में ही भू स्वामियों द्वारा 16 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग की गई है. इसके लिए टीम के सदस्यों ने सर्वे किया तो जानकारी सामने आई. अब सभी भू स्वामियों को नोटिसें थमा दी गई हैं और जवाब मांगा गया है. छह भूखंड ऐसे हैं, जिन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की गई. उन्होंने आमजन से अपील की है कि अगर कोई केडीए का भूखंड ले रहा हैं तो उसकी पूरी जानकारी ले.

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KANPUR 66 BIGHA ILLEGAL PLATING
KDA OSD DR RAVI PRATAP SINGH
कानपुर में गरजा बुलडोजर
BULLDOZER ACTION IN KANPUR

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