धमतरी में भूमाफिया के हौसले बुलंद, नहर किनारे बनाई रोड, खेत में अवैध प्लाटिंग का आरोप
धमतरी में शासकीय जमीन पर कब्जा करके अवैध प्लाटिंग का खेल चल रहा है. ऐसा ही एक मामला विधायक ओंकार साहू ने उजागर किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 21, 2026 at 5:55 PM IST
धमतरी :धमतरी जिले में प्रशासन की उदासीनता के कारण अवैध प्लाटिंग का मामले सामने आने लगे हैं. इसी कड़ी में धमतरी विधायक बाईपास क्षेत्र के पास मुजगहन खार में निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां बिना अनुमति शासकीय नहर किनारे सड़क निर्माण और कृषि भूमि पर करीब 20 फीट चौड़ी मुरुम की सड़क बनाए जाने का मामला सामने आया.
अवैध प्लाटिंग के लिए बनाई सड़क
निरीक्षण के दौरान विधायक ओंकार साहू ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जानकारी ली और अनियमितता पाए जाने पर नाराजगी जताई. बताया गया कि एक व्यक्ति ने अवैध प्लाटिंग के उद्देश्य से खेती की जमीन पर सड़क बनाई है. इसके अलावा आवागमन के लिए शासकीय नहर किनारे मुरुम डालकर रास्ता तैयार कर दिया गया, जिसके लिए संबंधित विभाग से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है.
विधानसभा में उठ चुका है अवैध प्लाटिंग का मुद्दा
मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक ने मौके पर पहुंचे तहसीलदार को तत्काल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए. विधायक ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की मिलीभगत से जिले में अवैध प्लाटिंग का खेल धड़ल्ले से चल रहा है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वे विधानसभा सत्र में भी उठा चुके हैं और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई जरूरी है.
निगम के मार्ग पर कब्जा
विधायक ओंकार साहू ने कहा कि बाईपास जाने वाला रास्ता, जो निगम का मार्ग है, उस पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है.इरिगेशन विभाग की नहर क्षेत्र पर कब्जा कर लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई है. इसके बाद जानकारी मिली कि वहां फार्म हाउस या प्लाटिंग की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए दो से ढाई किलोमीटर तक मुरुम बिछाया गया है.
मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि खेती की जमीन पर किसी भी प्रकार का मुरुम नहीं डाला जा सकता और न ही सड़क निर्माण किया जा सकता है. इसके लिए विधिवत अनुमति लेना आवश्यक होता है. मंत्री के आदेशों का पालन धमतरी के अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो जिले की दुर्दशा को दर्शाता है. ओंकार साहू, कांग्रेस विधायक
FIR दर्ज करने की मांग
विधायक ओंकार साहू ने मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि इससे राजस्व विभाग, इरिगेशन विभाग और नगर निगम को नुकसान हो रहा है. विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है और अवैध प्लाटिंग अधिकारियों की जानकारी में ही हो रही है.यह केवल शुरुआत है और हम धमतरी में अन्य स्थानों का भी निरीक्षण करेंगे, जहां-जहां अवैध प्लाटिंग की शिकायतें मिल रही हैं.
प्रशासन ने कार्रवाई का दिया आश्वासन
वहीं तहसीलदार कुसुम प्रधान ने बताया कि विधायक द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच की जाएगी. उन्होंने कहा कि यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा शासकीय जमीन पर सड़क निर्माण किया गया है, तो इसके लिए अनुमति लेना अनिवार्य है.
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