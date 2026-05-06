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​मेरठ में तहखाने में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार; पांच अवैध तमंचे, 45 नाल बरामद

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 5 मई को थाना इंचौली की टीम और मेरठ क्राइम की टीम ने दबिश दी थी.

चार आरोपी गिरफ्तार
चार आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 5:40 PM IST

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​मेरठ : जनपद में स्वाट टीम और थाना इंचोली पुलिस ने बुधवार को अवैध तमंचा निर्माण फैक्ट्री का भंड़ाफोड़ किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में शस्त्र और उपकरण बरामद करने का दावा किया है.


एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि 5 मई को थाना इंचौली की टीम और मेरठ क्राइम की टीम ने सूचना के आधार पर गांव खरदौनी में दबिश दी थी. छापेमारी में एक तहखाने में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया. इसमें मौके से चार लोगों को हिरासत में लिया गया है.

एसपी देहात अभिजीत कुमार ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि आरोपियों का नाम इमरान, नरेंद्र, उमंग और कुलदीप है. इसमें मुख्य आरोपी इमरान है. बाकी आरोपी सप्लाई का काम करते थे. उन्होंने बताया कि मौके से टीम को पांच अवैध तमंचे, 45 नाल, 48 अधबने बट, तीन ड्रील मशीनें, करीब 150 फायरिंग पिन और अन्य शस्त्र बनाने के उपकरण भारी मात्रा में बरामद किये गये हैं.

उन्होंने बताया कि थाना इंचौली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है. इस मामले में जितने भी फाॅरवर्ड और बैकवर्ड लिंक हैं, सभी लोगों को तस्दीक किया जा रहा है. जो भी सप्लायर थे सभी लोगों की डिटेल्स ली जा रही है और उनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी.



उन्होंने बताया कि आरोपियों में इमरान, कुलदीप और नरेंद्र का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि लोगों को यह मैनुअली कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी लोग डिमांड करते थे, उनको फोन के जरिये संपर्क किया करते थे और वाट्सएप से उनके नंबरों पर कॉन्ट्रैक्ट करके लोगों को सप्लाई किया करते थे.

उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हाल में फैक्ट्री संचालित की थी, जैसे ही मेरठ पुलिस को इसकी सूचना मिली तत्काल इसमें दबिश दी गई है और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

मेरठ में अवैध असलहों के साथ दो आरोपी गिरफ्तार : उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने अवैध हथियारों के एक बड़े अंतरजनपदीय नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहा बरामद हुआ है. आर्म्स एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन्हें न्यायालय भेजा जा रहा है. पूरे नेटवर्क को खंगाला जा रहा है.


पुलिस ने बताया कि ​गिरफ्तार आरोपी सलमान (मेरठ) और समीर (हापुड़) का निवासी है जो काफी लम्बे समय से हथियार सप्लाई का कार्य कर रहे थे. इनके पास से 3 अवैध पिस्टल (.32 बोर), 3 देसी तमंचे (.315 बोर) और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं. पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि ​3500 रुपये में देसी तमंचा और 35000 रुपये में पिस्टल की सप्लाई करते थे.


यह भी पढ़ें : कानपुर में अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़; 315 बोर के सात तमंचे बरामद, तीन आरोपी गिरफ्तार

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