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​मेरठ में तहखाने में अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, चार आरोपी गिरफ्तार; पांच अवैध तमंचे, 45 नाल बरामद

चार आरोपी गिरफ्तार ( Photo credit: ETV Bharat )