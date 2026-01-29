ETV Bharat / state

फरीदाबाद में टैक्सी पर पर्सनल नंबर लगाकर अवैध पेट्रोल सप्लाई, पुलिस ने हजारों रुपये का काटा चालना, गाड़ी इंपाउंड

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले को लेकर इन दिनों पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है. जिसके चलते यातायात पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है. ताकि किसी भी तरह से कोई नियम के खिलाफ गाड़ी सड़कों पर न चलाएं. इसी कड़ी में पल्ला पुलिस स्थित ट्रैफिक बूथ पर चेकिंग के दौरान गाड़ी में 100 लीटर अवैध पेट्रोल मिला. वहीं, गाड़ी का नफर सफेद प्लेट पर लिखा हुआ था, जबकि गाड़ी कमर्शियल थी. पुलिस ने कार चालक पर 34 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, साथ ही चालक को हिरासत में लिया है.

कार चालक से पूछताछ: ट्रैफिक इंचार्ज सोमबीर ने बताया कि "नरेश कुमार की टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही थी. इस दौरान सामने से एक सफेद रंग की वैगनआर गाड़ी आती हुई दिखी. जिसका नंबर UP 16 ET 3984 था. गाड़ी में शीशे पर काली पन्नी लगी हुई थी. इस दौरान ट्रैफिक ड्यूटी में मुस्तैद होमगार्ड के जवानों ने गाड़ी को रुकवाया और इसकी जानकारी पल्ला थाना एसएचओ को दी. इसके बाद कार चालक से पूछताछ की गई और गाड़ी की चेकिंग भी की गई".

गाड़ी से अवैध पेट्रोल सप्लाई: ट्रैफिक इंचार्ज ने बताया कि "चेकिंग के दौरान गाड़ी में करीब 100 लीटर अवैध पेट्रोल 20-20 लीटर की पांच पानी वाली बोतल में मिला. इस दौरान जब गाड़ी के दस्तावेज चेक किये तो पता चला कि गाड़ी पर सफेद नंबर प्लेट लगी थी. जबकि वह टैक्सी थी. यानी पीली प्लेट की जगह सफेद प्लेट लगाई गई थी. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है, वहीं चालक को थाने ले गए हैं. कार चालक का 34 हजार रुपये का चालान भी काटा गया है".