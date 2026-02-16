ETV Bharat / state

लखनऊ की पहचान से खिलवाड़, हेरिटेज जोन में अवैध पार्किंग, LDA वीसी बोले- कई बार लिखा पत्र

शहर की खूबसूरती पर दाग! ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी की पहचान हुसैनाबाद हेरिटेज जोन से खिलवाड़ जारी है. यहां द लखनऊ म्यूजियम की शुरुआत 22 फरवरी से होगी. इस म्यूजियम के यहां होने के बाद भीड़ बढ़ेगी. लेकिन पार्किंग के अभाव में रूमी गेट के सामने अवैध पार्किंग बना दी गई है. सामने ही गुलाब वाटिका में पार्किंग बनाए जाने का बेहतर विकल्प है. दूसरी ओर LDA यहां फूड कोर्ट के पास एक ओपन पार्किंग बनाने का ऐलान किया था. जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी चल रही थी. लेकिन अब यहां LDA पार्किंग नहीं बाएगा. पार्किंग की व्यवस्था हुसैनाबाद ट्रस्ट करेगा. सवाल रूमी गेट के बाहर अवैध पार्किंग का है. इस अवैध पार्किंग को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण कई बार पुलिस और हुसैनाबाद ट्रस्ट को पत्र लिख चुका है. इसके बावजूद अब तक यहां अवैध पार्किंग है. लखनऊ की पहचान से खिलवाड़. (Video Credit; ETV Bharat) समाजिक कार्यकर्ता हर्षल खत्री बताते हैं कि निश्चित तौर पर यहां बेहतर पार्किंग की जरूरत है. यह पार्किंग गुलाब वाटिका में बनाई जाए तो बेहतर होगा. उन्होंने बताया कि रूमी गेट के बाहर अवैध पार्किंग करना घोर अनुचित है. हर हाल में हेरिटेज जोन से अवैघ पार्किंग को हटाया जाए.