लखनऊ की पहचान से खिलवाड़, हेरिटेज जोन में अवैध पार्किंग, LDA वीसी बोले- कई बार लिखा पत्र

Published : February 16, 2026 at 6:32 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 7:06 PM IST
लखनऊ : राजधानी की पहचान हुसैनाबाद हेरिटेज जोन से खिलवाड़ जारी है. यहां द लखनऊ म्यूजियम की शुरुआत 22 फरवरी से होगी. इस म्यूजियम के यहां होने के बाद भीड़ बढ़ेगी. लेकिन पार्किंग के अभाव में रूमी गेट के सामने अवैध पार्किंग बना दी गई है. सामने ही गुलाब वाटिका में पार्किंग बनाए जाने का बेहतर विकल्प है.
दूसरी ओर LDA यहां फूड कोर्ट के पास एक ओपन पार्किंग बनाने का ऐलान किया था. जिसकी टेंडर प्रक्रिया भी चल रही थी. लेकिन अब यहां LDA पार्किंग नहीं बाएगा. पार्किंग की व्यवस्था हुसैनाबाद ट्रस्ट करेगा. सवाल रूमी गेट के बाहर अवैध पार्किंग का है. इस अवैध पार्किंग को लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण कई बार पुलिस और हुसैनाबाद ट्रस्ट को पत्र लिख चुका है. इसके बावजूद अब तक यहां अवैध पार्किंग है.
समाजिक कार्यकर्ता हर्षल खत्री बताते हैं कि निश्चित तौर पर यहां बेहतर पार्किंग की जरूरत है. यह पार्किंग गुलाब वाटिका में बनाई जाए तो बेहतर होगा. उन्होंने बताया कि रूमी गेट के बाहर अवैध पार्किंग करना घोर अनुचित है. हर हाल में हेरिटेज जोन से अवैघ पार्किंग को हटाया जाए.
सामाजिक कार्यकर्ता शमील शम्शी बताते हैं कि मेरी लखनऊ विकास प्राधिकरण से बात हुई है. वहां से जानकारी मिली है कि निकट भविष्य में यह रास्ता बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद पार्किंग की समस्या समाप्त हो जाएगी. लेकिन शमील शम्सी की बात का लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी खंडन कर रहे हैं.
सामाजिक कार्यकर्ता ऋद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि पहले तो यहां की कोबाल्ट रोड ने लोगों को परेशान किया हुआ है. इसके बाद में रूमी गेट की इस अवैध पार्किंग से भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं. यहां से अवैध पार्किंग हटाई जानी चाहिए. इसके बाद हेरिटेज जोन का असली मतलब निकलेगा.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया, LDA की तरफ से पहले यहां ओपन पार्किंग के लिए एक टेंडर किया गया था. वह प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकी. अब यहां ओपन पार्किंग की व्यवस्था हुसैनाबाद ट्रस्ट की ओर से की जाएगी. हुसैनाबाद ट्रस्ट ही ओपन पार्किंग का संचालन करेगा. रूमी गेट के बाहर जो पार्किंग है वह पूरी तरह से अवैध है और हम कई बार प्रशासनिक स्तर पर इसको लेकर बात कर चुके हैं कि इसको यहां से हटाया जाना चाहिए.
