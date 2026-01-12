ETV Bharat / state

धमतरी के राइस मिलों में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 77 लाख का अवैध धान जब्त

धमतरी कलेक्टर ने राइस मिलर्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि धान खरीदी के संबंध में शासन के साथ ईमानदारी से सहयोग करें.

ILLEGAL PADDY SEIZED IN DHAMTARI
धमतरी धान (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 12, 2026 at 7:03 AM IST

2 Min Read
धमतरी: छत्तीसगढ़ में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है. 15 नवंबर से शुरू हुए धान खरीदी के बीच अवैध भंडारण, अवैध परिवहन पर शासन की पैनी नजर है.

रविवार को धमतरी जिले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है. जिले में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर राइस मिलों में सघन जांच एवं भौतिक सत्यापन अभियान चलाया गया. यह कार्रवाई एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व और मंडी की गठित संयुक्त जांच दलों द्वारा की गई.

ILLEGAL PADDY SEIZED IN DHAMTARI
राइस मिलों में जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

राइस मिलों में जांच, अवैध धान जब्त

अभियान के दौरान धमतरी अनुविभाग की कविता राइस मिल एवं अजय ट्रेडिंग कंपनी (देमार), नगरी अनुविभाग की एसके फूड्स और एएसडब्ल्यू राइस मिल और कुरूद अनुविभाग की श्री लक्ष्मी राइस मिल में छापामार कार्रवाई की गई. जांच के दौरान इन राइस मिलों में उपलब्ध स्टॉक एवं अभिलेखों के मिलान में गंभीर अनियमितताएं पाई गई. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि कुछ मिलर्स ने निर्धारित मापदंडों के विपरीत भारी मात्रा में अवैध धान का भंडारण किया गया है, वहीं एक राइस मिल में बड़ी मात्रा में धान की कमी भी पाई गई. सभी मामलों में मण्डी अधिनियम एवं संबंधित नियमों के अंतर्गत अवैध धान की जब्ती की कार्रवाई की गई.

ILLEGAL PADDY SEIZED IN DHAMTARI
कलेक्टर ने राइस मिलर्स को दी चेतावनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

1 करोड़ 77 लाख से ज्यादा का धान जब्त

मिल-वार जांच में कविता राइस मिल में 250 क्विंटल, अजय ट्रेडिंग कंपनी देमार में 105 क्विंटल, एस.के. फूड्स में 76 क्विंटल तथा ए.एस.डब्ल्यू. राइस मिल में 72 क्विंटल अतिरिक्त धान पाया गया. वहीं कुरूद अनुविभाग की श्री लक्ष्मी राइस मिल में 6989 क्विंटल धान की गंभीर कमी सामने आई. जब्त एवं अनियमित धान का कुल अनुमानित मूल्य ₹1,77,42,963 (एक करोड़ सतहत्तर लाख बयालीस हजार नौ सौ तिरसठ रुपये) आंका गया है.

ILLEGAL PADDY SEIZED IN DHAMTARI
डेढ़ करोड़ से ज्यादा का धान जब्त (ETV Bharat Chhattisgarh)

धमतरी कलेक्टर की मिलर्स को चेतावनी

धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने इस कार्रवाई पर कहा कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिले के सभी मिलर्स को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि शासन के साथ सकारात्मक एवं ईमानदारी से सहयोग करें, अन्यथा कस्टम मिलिंग कंडिका के प्रावधानों के अनुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

