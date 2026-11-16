धान तिहार में अवैध धान का परिवहन, सुकमा प्रशासन का एक्शन, ओडिशा का 64.50 क्विंटल धान जब्त
छत्तीसगढ़ के सुकमा में ओडिशा से लाई जा रही अवैध धान को पुलिस ने जब्त कर लिया है. नवीन कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 16, 2026 at 9:38 PM IST
सुकमा: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है. धान तिहार के दौरान लगातार अवैध धान के परिवहन की खबरें भी सामने आ रही है. इस बीच सुकमा पुलिस ने ओडिशा से छत्तीसगढ़ लाई जा रही धान की खेप को जब्त किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 64.50 क्विंटल धान से लदे दो पिकअप वाहनों को जब्त किया है. जब्त धान की अनुमानित कीमत 1 लाख 99 हजार 950 रुपये बताई गई है.
सुकमा एसपी मयंक गुर्जर के निर्देशन पर 16 नवंबर को थाना छिंदगढ़ क्षेत्र के सीमावर्ती चेकपोस्ट और बेरियर पर सघन चेकिंग शुरू की गई. ग्राम कोडरीपाल और गंजेनार में पुलिस, राजस्व, वन, पंचायत, आबकारी एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे दो पिकअप वाहनों में अवैध रूप से धान का परिवहन किए जाने का मामला सामने आया.
दो जगह कार्रवाई, 129 बोरा धान जब्त
पहली कार्रवाई दोपहर करीब 1 बजे ग्राम कस्तुरी में की गई. यहां ओडिशा पासिंग पिकअप वाहन क्रमांक OD-30-E-5736 की जांच के दौरान 69 बोरों में भरा 34.50 क्विंटल धान बरामद हुआ. इसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 6 हजार 950 रुपये बताई गई है. वाहन चालक रोशन भूतड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. दूसरी कार्रवाई दोपहर करीब 1:30 बजे ग्राम गंजेनार में हुई. यहां पिकअप वाहन क्रमांक OR-10-F-5051 से 60 बोरा यानी 30 क्विंटल धान बरामद किया गया. इसकी कीमत करीब 93 हजार रुपये आंकी गई है.
अवैध धान परिवहन पर प्रशासन की सख्ती
दोनों मामलों में कुल 129 बोरा, 6,450 किलोग्राम यानी 64.50 क्विंटल धान और दो पिकअप वाहनों को गवाहों के समक्ष विधिवत जब्त किया गया. पुलिस ने दोनों केसों में बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की है.