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धान तिहार में अवैध धान का परिवहन, सुकमा प्रशासन का एक्शन, ओडिशा का 64.50 क्विंटल धान जब्त

सुकमा में अवैध धान परिवहन ( ETV BHARAT )

सुकमा: छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जारी है. धान तिहार के दौरान लगातार अवैध धान के परिवहन की खबरें भी सामने आ रही है. इस बीच सुकमा पुलिस ने ओडिशा से छत्तीसगढ़ लाई जा रही धान की खेप को जब्त किया है. पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 64.50 क्विंटल धान से लदे दो पिकअप वाहनों को जब्त किया है. जब्त धान की अनुमानित कीमत 1 लाख 99 हजार 950 रुपये बताई गई है.

सुकमा एसपी मयंक गुर्जर के निर्देशन पर 16 नवंबर को थाना छिंदगढ़ क्षेत्र के सीमावर्ती चेकपोस्ट और बेरियर पर सघन चेकिंग शुरू की गई. ग्राम कोडरीपाल और गंजेनार में पुलिस, राजस्व, वन, पंचायत, आबकारी एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान ओडिशा से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे दो पिकअप वाहनों में अवैध रूप से धान का परिवहन किए जाने का मामला सामने आया.