फिल्मी स्टाइल में पीछा करके टीम ने जब्त किया अवैध धान, एमपी से हो रही थी तस्करी

गौरेला पेंड्रा मरवाही : छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरु होते ही दूसरे राज्यों से धान खपाने के लिए बॉर्डर से सटे गांवों से लाया जा रहा है.जिस पर प्रशासनिक टीम कार्रवाई कर रही है. ऐसे ही अवैध धान की तस्करी करते वाहन को प्रशासनिक टीम ने पकड़ा. गुरुवार देर शाम संयुक्त टीम ने तहसीलदार शेष नारायण जायसवाल के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की.टीम ने घुसरिया गांव के पास धान से भरा वाहन जब्त किया. वाहन का ड्राइवर घेराबंदी को देखकर मौके से फरार हो गया. जबकि वाहन को मरवाही पुलिस के पास सुपुर्द किया गया है.





गुप्त सूचना पर कार्रवाई : छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होने के साथ अवैध धान की तस्करी भी बड़े पैमाने में होती है.मध्यप्रदेश से भारी मात्रा में अवैध धान छत्तीसगढ़ लाकर खपाने की कोशिश होती है. गुरुवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि एक पिकअप वाहन से मध्यप्रदेश का धान छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है. पिकअप वाहन मध्यप्रदेश के अनुपपुर जिले के खालबहरा क्षेत्र से जंगल पार कर छत्तीसगढ़ के निमधा पहुंचेगा.

ड्राइवर वाहन छोड़कर भागा : सूचना बाद संयुक्त टीम अलर्ट हुई और जैसे ही धान से भरा पिकअप वाहन छत्तीसगढ़ की सीमा में पहुंचा तो टीम ने पीछा करना शुरु किया. पुलिस की टीम ने वाहन को रोकने की कोशिश की,लेकिन वाहन चालक ने रास्ता बदलकर पुलिस टीम को चकमा देने की कोशिश की.आखिरकार 20 किलोमीटर पीछा करने के बाद टीम ने घुसरिया गांव के पास वाहन को रोका.