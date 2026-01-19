ETV Bharat / state

बिना खेत वालों ने कटवाया धान खरीदी का टोकन, जिला प्रशासन ने अवैध धान किया जब्त, भौतिक सत्यापन में खुलासा

गौरेला पेंड्रा मरवाही में अवैध धान के खिलाफ कार्रवाई जारी है. यहां भौतिक सत्यापन में धान खपाने की कोशिश का भंडाफोड़ हुआ है.

Illegal paddy seized Disclosure
बिना खेत वालों ने कटवाया धान खरीदी का टोकन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 19, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
गौरेला पेंड्रा मरवाही : अवैध धान के खिलाफ जिला प्रशासन की सख्त कार्रवाई जारी है. मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों से छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से धान की आवक को रोकने के लिए प्रशासन पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है. इस अभियान के तहत मरवाही अनुविभाग में एसडीएम के नेतृत्व में व्यापक जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कई मामलों में अनियमितताएं उजागर हुई हैं.

वेंकटनगर से अवैध धान जब्त

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों के पास वास्तविक रूप से धान नहीं पाया जाएगा, उनका रकबा निरस्त कर समर्पित कराया जाएगा और आगे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी. इसी क्रम में मरवाही विकासखंड के नगवाही गांव में मध्यप्रदेश के वेंकटनगर से तस्करी कर लाया गया अवैध धान भी जब्त किया गया है.

Illegal paddy seized Disclosure
जिला प्रशासन ने अवैध धान किया जब्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एमपी का धान खपाने की नाकाम कोशिश

सूचना के आधार पर एसडीएम मरवाही ने राजस्व और खाद्य विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की. जांच में पाया गया कि किसान के पास स्वयं का धान उपलब्ध नहीं था. पूछताछ के दौरान किसान ने स्वीकार किया कि उसने मध्यप्रदेश से तस्करों के माध्यम से 130 क्विंटल धान मंगाकर अलग-अलग स्थानों पर भंडारित किया था. इसके बाद पंचनामा तैयार कर दो स्थानों पर रखे गए धान को विधिवत जब्त कर लिया गया.

बिना खेत वालों ने कटवाया धान खरीदी का टोकन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिन किसानों के धान विक्रय के लिए टोकन कटे हुए हैं, उनके खेतों और खलिहानों का भौतिक सत्यापन लगातार किया जा रहा है.प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो और इसका लाभ केवल वास्तविक किसानों को ही मिले- देवेंद्र सिरमौर,एसडीएम

खेत नहीं लेकिन धान का कटवाया टोकन

आपको बता दें कि प्रशासन ने दो टूक कहा है कि धान तस्करी, बिचौलियों और फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और अवैध धान कारोबारियों में भय का माहौल है.जांच के दौरान यह सामने आया कि कुछ किसानों के पास खेतों और खलिहानों में मौके पर धान उपलब्ध नहीं था, इसके बावजूद उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के लिए टोकन कटवा रखे थे. ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए मरवाही एसडीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पिछले दो दिनों में लगभग 1500 क्विंटल धान का रकबा समर्पण कराया है.

