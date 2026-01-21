ETV Bharat / state

अवैध धान पर सख्ती, बेमेतरा जिले में बड़ा एक्शन, कलेक्टर ने दिए हैं सख्त निर्देश

साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गाड़ाडीह में छापेमारी कर बड़ी तादात में अवैध धान जप्त किया गया है. जप्त किए गए धान और वाहन को परपोड़ी थाना में खड़ा किया गया है.

बेमेतरा : छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में धान खरीदी चल रही है. धान खरीदी में पारदर्शिता और बिचौलियों पर नकेल कसने के लिए कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाई ने सख्त तेवर अपनाए हैं. उन्होंने राजस्व, मंडी और खाद्य विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि जिले की सीमाओं या किसी भी संग्रहण केंद्र पर अवैध धान का प्रवेश न हो पाए. इसी कड़ी में प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है.

गाड़ाडीह में प्रशासन ने की छापेमार कार्रवाई

दरअसल बेमेतरा जिला प्रशासन को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम गाडाडीह स्थित एक कोठार (खलिहान) में बड़े पैमाने पर बाहर से लाया गया धान खाली किया जा रहा है. डिप्टी कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी पिंकी मनहर और जिला खाद्य अधिकारी ओंकार ठाकुर के नेतृत्व में तत्काल एक संयुक्त टीम का गठन कर मौके पर रवाना किया गया. अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर जांच किया और 611 बोरी अवैध धान जप्त किया है.

प्रशासन ने 611 कट्टा धान किया जब्त

राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने जब गाड़ाडीह में दबिश दी, तो वहां वाहन क्रमांक CG 07 BP 9327 में लदा हुआ धान मिला. जांच करने पर कुल 611 कट्टा धान बरामद हुआ. यह धान दुर्ग जिला से लाकर दीप भुवाल (निवासी गाड़ाडीह) के कोठार में उतारा जा रहा था. जब टीम ने धान के संबंध में वैध दस्तावेज मांगे, तो कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किए जा सके. इसके बाद टीम ने पूरे धान और ट्रक को जप्त कर लिया. वहीं गाड़ी के ड्राइवर ने बताया कि उसको धान लोड होने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी.

गाड़ी चलाने के लिए बुलाया गया था. दुर्ग जिले की गाड़ी है. थनौद से धान लोड हुआ. मुझे बताया नहीं गया था कि धान लोड होगा. पहले बताया गया कि गाड़ाडीह में खाली करना है. मुझे जानकारी होती तो मैं गाड़ी नहीं चलाता. मैं यूनियन ड्राइवर हूं-दिवाकर बृजबा,ड्राइवर

प्रशासनिक कार्रवाई से हड़कंप

इस महत्वपूर्ण कार्रवाई में साजा तहसीलदार उस्यानी मानकर, नायब तहसीलदार उमेश लहरी, खाद्य निरीक्षक अमित तिवारी और मंडी विभाग से तौफीक मेमन मुख्य रूप से शामिल रहे. प्रशासन की इस सक्रियता से जिले में अवैध धान का कारोबार करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है. कलेक्टर के निर्देश पर जिले की सीमाओं और संदिग्ध ठिकानों पर निगरानी और भी सख्त कर दी गई है.

लगातार की जाएगी कार्रवाई: कलेक्टर

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगोई ने कहा है कि बेमेतरा जिले में जब भी सूचना आ रही है तो हमारा फ्लाइंग स्क्वॉड और कंट्रोल रूम एक्टिव है. हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जहां से भी सूचना आएगी, कार्रवाई की जाएगी.