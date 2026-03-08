ETV Bharat / state

गेहूं की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती, 8500 पौधे किए जब्त, खेत मालिक फरार

भीलवाड़ा: जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र में रविवार को भीलवाड़ा सदर डीवाईएसपी प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय के नेतृत्व में गेहूं के खेत पर दबिश दी गई. इस दौरान पुलिस ने गेहूं की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ करते हुए 8500 अफीम के पौधे जब्त किए हैं, जिसका वजन 125 किलो 96 ग्राम पाया गया. पुलिस ने खेत मालिक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कार्रवाई की भनक लगते ही खेत मालिक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है.

भीलवाड़ा सदर डीवाईएसपी प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय ने बताया कि मुखबिर के जरिए भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के डेलाना गांव में नारायण लाल पिता पन्नालाल जाट के खेत में गेहूं की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती की सूचना मिली थी. इस सूचना पर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस की ओर से गठित टीम प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय के नेतृत्व में डेलाना गांव में नारायण लाल जाट के खेत पर पहुंची तो खेत के चारों ओर गेहूं की फसल लहलहा रही थी. पुलिस को मुखबिर के बताए अनुसार अफीम के पौधे नजर नहीं आए.

