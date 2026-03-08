ETV Bharat / state

गेहूं की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती, 8500 पौधे किए जब्त, खेत मालिक फरार

अफीम के सभी पौधों के ऊपर अफीम के डोडे भी आ चुके थे.

अवैध अफीम की खेती
अवैध अफीम की खेती (Source: Bhilwara Police)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 8, 2026 at 5:26 PM IST

2 Min Read
भीलवाड़ा: जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र में रविवार को भीलवाड़ा सदर डीवाईएसपी प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय के नेतृत्व में गेहूं के खेत पर दबिश दी गई. इस दौरान पुलिस ने गेहूं की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती का भंडाफोड़ करते हुए 8500 अफीम के पौधे जब्त किए हैं, जिसका वजन 125 किलो 96 ग्राम पाया गया. पुलिस ने खेत मालिक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. कार्रवाई की भनक लगते ही खेत मालिक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है.

भीलवाड़ा सदर डीवाईएसपी प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय ने बताया कि मुखबिर के जरिए भीलवाड़ा जिले के गंगापुर थाना क्षेत्र के डेलाना गांव में नारायण लाल पिता पन्नालाल जाट के खेत में गेहूं की फसल की आड़ में अवैध अफीम की खेती की सूचना मिली थी. इस सूचना पर भीलवाड़ा एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस की ओर से गठित टीम प्रोबेशनर आईपीएस अधिकारी माधव उपाध्याय के नेतृत्व में डेलाना गांव में नारायण लाल जाट के खेत पर पहुंची तो खेत के चारों ओर गेहूं की फसल लहलहा रही थी. पुलिस को मुखबिर के बताए अनुसार अफीम के पौधे नजर नहीं आए.

इसी दौरान पुलिस टीम ने गेहूं की फसल की बारीकी से तलाशी ली तो फसल के बीच एक अलग क्यारी में अवैध अफीम के पौधे नजर आए. पुलिस टीम ने अफीम की क्यारी का नाप किया जो 7 फीट चौड़ी और 150 फीट लंबी पाई गई. मौके पर पुलिस टीम ने 8500 अफीम के पौधे उखाड़कर 13 प्लास्टिक के कट्टों में भर दिया. इसका वजन 125 किलो 96 ग्राम पाया गया.

पुलिस ने अवैध अफीम के पौधे को जब्त कर खेत मालिक नारायण लाल जाट के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. अफीम के सभी पौधों के ऊपर अफीम के डोडे भी आ चुके थे. खेत मालिक नारायण लाल पिता पन्नालाल जाट मौके से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है.

ILLEGAL OPIUM CULTIVATION
ILLEGAL OPIUM CROPS SEIZED
अवैध अफीम की खेती
ILLEGAL OPIUM IN BHILWARA

