दुर्ग में अफीम की अवैध खेती, बड़े फार्म हाउसों की सघन जांच शुरू

दुर्ग कलेक्टर ने कहा कि बड़े फार्म हाउस फेंसिंग से घिरे रहते हैं और उसमें किसी बाहरी लोगों की एंट्री नहीं रहती है.

OPIUM CULTIVATION DURG
दुर्ग अफीम की अवैध खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 12, 2026 at 1:04 PM IST

2 Min Read
दुर्ग\भिलाई: जिले के ग्राम समोदा में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़े कृषि फार्मों और फार्म हाउसों की सघन जांच शुरू कर दी है.

दुर्ग में बड़े फार्म हाउसों की जांच

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर तहसीलदार, पटवारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर खेतों और फार्म हाउसों की जांच कर रही हैं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध फसल या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

दुर्ग कलेक्टर ने बड़े फार्म हाउसों की जांच के निर्देश दिए (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि दुर्ग जिले में कई बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, जिनमें से कुछ पूरी तरह से फेंसिंग से घिरे हुए हैं और बाहरी लोगों की एंट्री भी सीमित रहती है. समोदा में जिस तरह से फार्म हाउस के अंदर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, उसी तरह अन्य स्थानों पर भी ऐसी गतिविधियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

राजस्व के अधिकारी कर रहे खेतों का दौरा

कलेक्टर ने कहा कि जिले के राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को सभी बड़े फार्म हाउसों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं भी अवैध मादक पदार्थों की खेती न हो सके.

opium cultivation Durg
छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलरामपुर में मिल चुके हैं अफीम के खेत (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर की आम लोगों से अपील

कलेक्टर ने जिले के लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी मादक पदार्थों की खेती या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

opium cultivation Durg
दुर्ग कलेक्टर ने फार्म हाउसों की जांच करने के दिए निर्देश (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग में अफीम की अवैध खेती

हाल ही में दुर्ग जिले के समोदा गांव में मक्के की फसल की आड़ में करीब 5 से 6 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई थी. इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने मौके से करीब 8 करोड़ रुपए कीमत की अफीम जब्त की है और सभी पौधों को उखाड़कर अपने कब्जे में ले लिया है, जिन्हें जल्द ही नष्ट किया जाएगा. इस मामले की गूंज अब जिले से लेकर विधानसभा तक सुनाई दे रही है.

opium cultivation Durg
दुर्ग के समोदा में अफीम की खेती (ETV Bharat Chhattisgarh)
TAGGED:

ILLEGAL OPIUM CULTIVATION
दुर्ग अफीम की अवैध खेती
COLLECTOR ABHIJEET SINGH
छत्तीसगढ़ अफीम
OPIUM CULTIVATION DURG

