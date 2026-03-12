ETV Bharat / state

दुर्ग में अफीम की अवैध खेती, बड़े फार्म हाउसों की सघन जांच शुरू

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर तहसीलदार, पटवारी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीमें अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर खेतों और फार्म हाउसों की जांच कर रही हैं. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संदिग्ध फसल या गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

दुर्ग\भिलाई: जिले के ग्राम समोदा में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया है. प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बड़े कृषि फार्मों और फार्म हाउसों की सघन जांच शुरू कर दी है.

दुर्ग कलेक्टर ने बड़े फार्म हाउसों की जांच के निर्देश दिए (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने बताया कि दुर्ग जिले में कई बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, जिनमें से कुछ पूरी तरह से फेंसिंग से घिरे हुए हैं और बाहरी लोगों की एंट्री भी सीमित रहती है. समोदा में जिस तरह से फार्म हाउस के अंदर अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी, उसी तरह अन्य स्थानों पर भी ऐसी गतिविधियों की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.

राजस्व के अधिकारी कर रहे खेतों का दौरा

कलेक्टर ने कहा कि जिले के राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों को सभी बड़े फार्म हाउसों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कहीं भी अवैध मादक पदार्थों की खेती न हो सके.

छत्तीसगढ़ में दुर्ग और बलरामपुर में मिल चुके हैं अफीम के खेत (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्टर की आम लोगों से अपील

कलेक्टर ने जिले के लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं भी मादक पदार्थों की खेती या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

दुर्ग कलेक्टर ने फार्म हाउसों की जांच करने के दिए निर्देश (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुर्ग में अफीम की अवैध खेती

हाल ही में दुर्ग जिले के समोदा गांव में मक्के की फसल की आड़ में करीब 5 से 6 एकड़ जमीन पर अफीम की अवैध खेती पकड़ी गई थी. इस मामले में भाजपा नेता विनायक ताम्रकार सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने मौके से करीब 8 करोड़ रुपए कीमत की अफीम जब्त की है और सभी पौधों को उखाड़कर अपने कब्जे में ले लिया है, जिन्हें जल्द ही नष्ट किया जाएगा. इस मामले की गूंज अब जिले से लेकर विधानसभा तक सुनाई दे रही है.