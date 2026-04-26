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कमरे का दरवाजा खोलने से किया मना, कटर से काटा, तो निकली लाखों रुपए की अफीम और डोडा चूरा

चित्तौड़गढ़: केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. CBN कोटा और भवानी मंडी सेल की संयुक्त टीम ने बेगूं तहसील के गांव मडावदा में एक घर पर छापा मारा. यहां से 7.400 किलोग्राम अवैध अफीम और 130.160 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया. टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बरामद की अफीम और डोडा चूरा का मूल्य लाखों रुपए हैं.

कटर मशीन की काटा गेट: उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि CBN को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि मडावदा निवासी एक व्यक्ति ने अपने घर में भारी मात्रा में अवैध अफीम और डोडा चूरा छिपा रखा है और वह ड्रग ट्रैफिकिंग में सक्रिय है. इस सूचना के बाद CBN कोटा और भवानी मंडी सेल की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजी. टीम ने संदिग्ध घर की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की. मकान की तलाशी के दौरान घर में मौजूद व्यक्ति ने छत पर बने कमरे का गेट खोलने से इनकार कर दिया. इस पर टीम ने आयरन गेट कटर मशीन की मदद से गेट काटा. कमरे की गहन तलाशी में प्लास्टिक के कट्टों में छिपा कर रखा 7.400 किलो अवैध अफीम और 130.160 किलो अवैध डोडा चूरा मिला. इस पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया.