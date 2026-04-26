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कमरे का दरवाजा खोलने से किया मना, कटर से काटा, तो निकली लाखों रुपए की अफीम और डोडा चूरा

आरोपी ने अपने घर की छत पर बने कमरे का गेट खोलने से मना किया. इस पर सीबीएन टीम ने कटर से दरवाजा काटा.

Accused in Police Custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Courtesy - DIPR Chittorgarh)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 26, 2026 at 5:58 PM IST

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चित्तौड़गढ़: केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. CBN कोटा और भवानी मंडी सेल की संयुक्त टीम ने बेगूं तहसील के गांव मडावदा में एक घर पर छापा मारा. यहां से 7.400 किलोग्राम अवैध अफीम और 130.160 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया गया. टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. बरामद की अफीम और डोडा चूरा का मूल्य लाखों रुपए हैं.

कटर मशीन की काटा गेट: उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि CBN को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि मडावदा निवासी एक व्यक्ति ने अपने घर में भारी मात्रा में अवैध अफीम और डोडा चूरा छिपा रखा है और वह ड्रग ट्रैफिकिंग में सक्रिय है. इस सूचना के बाद CBN कोटा और भवानी मंडी सेल की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर भेजी. टीम ने संदिग्ध घर की घेराबंदी कर तलाशी शुरू की. मकान की तलाशी के दौरान घर में मौजूद व्यक्ति ने छत पर बने कमरे का गेट खोलने से इनकार कर दिया. इस पर टीम ने आयरन गेट कटर मशीन की मदद से गेट काटा. कमरे की गहन तलाशी में प्लास्टिक के कट्टों में छिपा कर रखा 7.400 किलो अवैध अफीम और 130.160 किलो अवैध डोडा चूरा मिला. इस पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बरामद मादक पदार्थ को जब्त कर लिया गया.

Recovered Narcotics
बरामद मादक पदार्थ (Courtesy - DIPR Chittorgarh)

पढ़ें: CBN ने पकड़ी डोडा चूरा की अनोखी तस्करी, पैकिंग की नई स्टाइल, बाहर से दिख रहा लहसुन... अंदर नशे की खेप

आरोपी गिरफ्तार: मौके से एक व्यक्ति को नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 की संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया है. जब्त मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों में आंकी जा रही है. उप नारकोटिक्स आयुक्त कोटा नरेश बुन्देल ने बताया कि प्रकरण में आगे की जांच जारी है. तस्करी के नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है. मौके से नारकोटिक्स ने बेगूं तहसील के मड़वदा निवासी मुकेश पुत्र घीसा लाल गुर्जर को गिरफ्तार किया है. इससे नारकोटिक्स की टीम पूछताछ में जुटी है.

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CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS ACTION
OPIUM AND DODA SAWDUST SEIZED
ACCUSED ARRESTED BY CBN
DRUG SMUGGLING IN CHITTORGARH

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