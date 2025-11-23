ETV Bharat / state

एमसीबी में स्टोन क्रशर मशीन का अवैध संचालन, खनिज विभाग ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा

स्थानीय लोगों ने खनिज विभाग से शिकायत की है कि ग्राम पंचायत पैनारी में चोरी छिपे स्टोन क्रशर लगाया गया है.

Illegal operation of stone crusher
खनिज विभाग ने दिया कड़ी कार्रवाई का भरोसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 8:27 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: राजस्व भूमि पर बिना सरकारी इजाजत के स्टोन क्रशर मशीन लगाकर गिट्टी बनाए जाने का पूर्व में मामला सामने आया था. शिकायत जनपद पंचायत खड़गवां के ग्राम पंचायत पैनारी से खनिज विभाग को मिली थी. खनिज विभाग के अधिकारी ने बताया कि करीब 11 महीने पहले से उनको अवैध क्रशर चलाए जाने की सूचना ग्रामीणों से मिली थी. सूचना के आधार पर उन्होने कड़ी कार्रवाई करते हुए कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 13 लाख 33 हजार 500 का जुर्माना लगाया था. गांव वालों की शिकायत है कि सील किए गए मशीन को अब वहां से हटा दिया गया है, या फिर किसी दूसरी कंपनी को बेच दिया गया है. जो की नियमों के खिलाफ है. सील मशीन को न तो बेचा सकता है नहीं हटाया जा सकता है. खनिज विभाग के अधिकारियों ने दावा किया है कि अगर इस तरह का काम हुआ तो इसपर वो कड़ी कार्रवाई करेंगे.

अवैध क्रशर मशीन लगाने का आरोप: खनिज विभाग का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने क्रशर मशीन को लेकर शिकायत उनसे की है. शिकायत करने वालों के मुताबिक पहले जो अवैध तरीके से क्रशर मशीन लगाया गया था उसे खनिज विभाग ने सील किया था. लेकिन अब उस मशीन को चोरी छिपे बेच दिया गया है. जबकि सील किए गए क्रशर को उस जगह से हटाना और उसे किसी और को बेचना नियमों के खिलाफ है. ऐसे में वहां से स्टोन क्रशर को कैसे हटाया गया अब इस बात की जांच की जाएगी. खनिज अधिकारी कहते हैं कि इस बात की जांच की जाएगी और कोई दोषी पाया जाएगा तो उसपर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

स्टोन क्रशर मशीन का अवैध संचालन (ETV Bharat)

किसी दूसरी जगह से इस काम को संचालित किया जा रहा है ऐसी शिकायत मिली है. हम जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो करेंगे. जरुरत के मुताबिक नोटिस भी देंगे. छत्तीसगढ़ में खान और खनन के जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक हम आगे की कार्रवाई करेंगे. अगर कोई दोषी पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी: आदित्य मानकर,उप निरीक्षक खनिज विभाग

Illegal operation of stone crusher
स्टोन क्रशर मशीन का अवैध संचालन (ETV Bharat)

ग्रामीणों के द्वारा हमें अवैध खनन और गिट्टी के स्टोर किए जाने की शिकायत पूर्व में मिली थी. 17-11-2024 को हमने ग्राम पैनारी में हमने अवैध क्रेशर पर कार्रवाई की थी. उक्त क्रेशर स्थल पर कंसट्रक्शन कंपनी के द्वारा अवैध गिट्टी और मुरुम को जमा किया गया था. हमने इनपर कानूनी कार्रवाई की. 13 लाख से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया. अगर इन लोगों ने क्रेशर को कहीं और लगाया है तो उसकी भी जांच कर कार्रवाई की जाएगी: दयानंद तिग्गा, खनिज अधिकारी

शिकायत करने वालों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग: लोगों की शिकायत है कि शासन और विभाग की नाक के नीचे अवैध तरीके से क्रशर चलाया जा रहा था. जो एक गंभीर मामला है. शिकायत करने वालों ने इसपर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

Illegal operation of stone crusher
स्टोन क्रशर मशीन का अवैध संचालन (ETV Bharat)


खनिज अधिकारी दयानंद तिग्गा और खनिज अधिकारी आदित्य मानकर ने कहा कि ''मीडिया और कुछ ग्रामीणों के माध्यम से जानकारी मिली है कि सील किए गए क्रेशर को बिना अनुमति हटाया गया है या बेच दिया गया है. यह बेहद गंभीर मामला है और इसकी जांच की जाएगी. यदि सील किए गए क्रेशर को बिना अनुमति हटाया गया है या बेचा गया है, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.''

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटना से मौतें, जांजगीर से एमसीबी तक मातम
छत्तीसगढ़ में EOW और ACB का बड़ा एक्शन, जांजगीर चांपा, बस्तर और मनेंद्रगढ़ में घूसखोर कर्मचारी गिरफ्तार
विजयदशमी पर बीजेपी विधायक रेणुका सिंह के विवादित बोल, बोलीं "सरकार और समाज दोनों में है रावण"

TAGGED:

MCB
MINERAL DEPARTMENT
DISTRICT PANCHAYAT KHARGAWAN
ग्राम पंचायत पैनारी
ILLEGAL OPERATION OF STONE CRUSHER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.