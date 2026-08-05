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प्रतीक्षा बस स्टैंड की दुकानों पर अवैध कब्जा, टीम के साथ मेयर ने किया निरीक्षण

अंबिकापुर नगर निगम नए बस स्टैंड से कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहा है.

ILLEGAL OCCUPATION AMBIKAPUR
प्रतीक्षा बस स्टैंड का निरीक्षण (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 5, 2026 at 7:49 AM IST

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सरगुजा: अंबिकापुर नगर निगम नए बस स्टैंड से कब्जा हटाने की कार्रवाई कर रहा है. मंगलवार को मेयर अपनी एमआईसी टीम के साथ बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंचीं और जिन दुकानों पर अवैध रूप से कब्जा या दस्तावेजी कमी पाई गई उन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिये.

प्रतीक्षा बस स्टैंड में अवैध कब्जे पर कार्रवाई

इस दौरान नगर निगम के सभापति हरमिंदर सिंह ने बताया कि प्रतीक्षा बस स्टैंड से कई दुकानों से राजस्व नहीं आ रहा है, जिसकी जांच करने हम सब यहां पहुंचे तो पाया गया कि कई दुकानें कब्जे में हैं, जिनका दस्तावेज जमा नहीं है, कई दुकानों का पैसा जमा नहीं है. ऐसी दुकानों का चिन्हांकन कर कारवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं.

प्रतीक्षा बस स्टैंड का निरीक्षण करने पहुंची अंबिकापुर नगर निगम की टीम (ETV Bharat Chhattisgarh)

कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि बस स्टैंड की दुकानों में अवैध कब्जा किया जा रहा है. इससे राजस्व का काफी नुकसान हो रहा है. कई दुकानों को सील करने को कहा गया है- हरमिंदर सिंह, सभापति

प्रतीक्षा बस स्टैंड का होगा कायाकल्प- मेयर

मेयर मंजूषा भगत ने कहा बस स्टैंड से शिकायतें आ रही थी जिसके बाद यहां निरीक्षण करने आये थे, यहां देखने पर पता चला की कई जगह मरम्मत की जरूरत है और कई दुकानों पर कब्जा है, हैरत की बात है की बड़े बड़े लोग दुकानों में कब्जा करके रखे हैं. मेयर ने कहा कि इसमें हमारी भी लापरवाही है, निगम में आते ही इस पर संज्ञान लेना था. मंजूषा भगत ने कहा कि इन्ही सबकी वजह से निगम की आर्थिक स्थिति कमजोर है, निगम को राजस्व नहीं मिल रहा है.

Illegal occupation Ambikapur
नए बस स्टैंड से कब्जा हटाने की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेयर ने कहा कि बस स्टैंड में शौचालय में भी मरम्मत की जरूरत है, सभी का सुधार कार्य होगा और कब्जे को हटा कर दुकानें व्यवस्थित कर राजस्व की हानि रोकी जाएगी.

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