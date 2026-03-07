ETV Bharat / state

पंडो जनजाति के लोगों की भूमि पर अवैध कब्जा, प्रशासन ने दिया कार्रवाई का भरोसा

सरगुजा : राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र का दर्जा पाने वाले पंडो जनजाति के लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है. बड़ी बात ये है कि जिस जमीन को खुद देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने दिया हो उस जमीन के कूट रचित दस्तावेज भी तैयार कर दिए गए. जनजाति समाज की जमीन जो आर्टिकल 170 (ख) के नियमों के तहत किसी भी गैर आदिवासी को नहीं बेची जा सकती है, उसी पर ओबीसी वर्ग का आधिपत्य कैसे हो गया.







बीजेपी और कांग्रेस में अब बयानबाजी



बहरहाल इस गांव के पंडो समाज के लोग अपनी जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर इस मामले में सियासी लोग भी कूद पड़े हैं, हालांकि बीजेपी जिलाध्यक्ष भारत सिंह के हस्तक्षेप के बाद मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान ले लिया है और प्रशासन कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है. वहीं कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी पंडो समाज की जमीन पर कब्जे को गलत बताया है. हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में ज्यादातर लोग गोचर भूमि पर काबिज हैं, लेकिन कुछ ने पंडो की जमीन पर भी कब्जा जमाया है. उन्होंने कहा कि पंडो की जमीन से कब्जा हटाना विधि सम्मत कार्रवाई है. लेकिन कुछ लोग पंडो समाज का उपयोग कर इसे अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक बनाने में लगे हैं







आपको बता दें कि जिले लखनपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत मांजा के राजाकटेल मोहल्ले से पण्डो समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक सरगुजा को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी है कि विशेष संरक्षित जनजाति पण्डो समाज के लोगों की भूमि को कूट रचना कर अवैध नाम दर्ज कराने वाले, जाति सूचक गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी देने वाले लोगों पर अपराध दर्ज कराने आज लोग एसपी सरगुजा के पास पहुंचे.