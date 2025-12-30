ETV Bharat / state

संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की 8 बीघा जमीन पर वर्षों से कब्जा; 22 मकान और दुकान चिह्नित, चलेगा बुलडोजर!

संभलः 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए हिंसा के बाद एक बार फिर धार्मिक स्थल से जुड़ा नया विवाद सामने आया है. शाही जामा मस्जिद व श्रीहरिहर मंदिर से सटे कब्रिस्तान की 8 बीघा भूमि पर कथित अवैध कब्जों की शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने मंगलवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैमाइश कराई. इस दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था.

पैमाइश में कब्जा निकला अवैधः श्रीकल्कि सेना (निष्कलंक दल) के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष त्यागी एडवोकेट द्वारा 12 दिसंबर को जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी. सुभाष त्यागी ने कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान व दुकानों के निर्माण का आरोप लगाया गया था. साथ ही आरोप लगाया गया था कि इन्हीं मकानों और दुकानों की छतों के ऊपर से संभल हिंसा के दौरान पथराव किया गया था. जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि पहले मौखिक और फिर लिखित शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम से गाटा संख्या 32/2 की पैमाइश कराई गई. यह गाटा कुल 4780 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है और राजस्व रिकॉर्ड में शत-प्रतिशत कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है.

अवैध कब्जे की पैमाइश के दौरान फोर्स और अधिकारी रहे मौजूद. (Video Credit; ETV Bharat)

22 मकान और दुकान चिह्नितः डीएम ने बताया कि पैमाइश के दौरान कब्रिस्तान की भूमि पर बने 22 मकान और दुकानों को चिह्नित किया गया है. इनके मालिकों को नोटिस जारी कर उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे. प्रस्तुत दस्तावेज यदि विधिक और संतोषजनक नहीं पाए गए तो नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी. डीएम ने कि कब्जों में कुछ 60–65 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं, जबकि कुछ अपेक्षाकृत नए हैं, लेकिन पूरे गाटा में कहीं भी मकान या दुकान का दर्ज नहीं है.