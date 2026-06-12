ETV Bharat / state

फरीदाबाद के वर्किंग वूमेन हॉस्टल में स्थायी कब्जा, पांच महिलाओं के कब्जे से रुकी सुविधा, जरूरतमंद महिलाओं की बढ़ी परेशानी

वार्डन ने कई बार जारी किए नोटिस: मामले में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान हॉस्टल की वार्डन उषा गांधी ने बताया कि, "हमने कई बार नोटिस जारी किए हैं, व्यक्तिगत रूप से समझाया है और प्रशासन को भी अवगत कराया है, लेकिन इसके बावजूद संबंधित महिलाएं कमरे खाली करने को तैयार नहीं हैं. नियमों के पालन के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया."

कंडम घोषित भवन में रहने को मजबूर महिलाए: मामले का सबसे गंभीर पहलू यह है कि जिस भवन में ये महिलाएं रह रही हैं, उसे लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा कंडम घोषित किया जा चुका है. भवन को असुरक्षित मानने के बावजूद कमरे खाली नहीं कराए जा सके हैं. ऐसे में किसी भी संभावित दुर्घटना को लेकर प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं.

नियमों के विपरीत वर्षों से रह रहीं महिलाएं: हरियाणा सरकार द्वारा कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सस्ती आवास सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्किंग वूमेन हॉस्टल संचालित किए जाते हैं. नियमों के अनुसार कोई भी महिला अधिकतम पांच वर्ष तक हॉस्टल में रह सकती है, जबकि विशेष परिस्थितियों में एक या दो वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है. इसके बावजूद सेक्टर-16 स्थित हॉस्टल में पांच महिलाएं वर्षों से रह रही हैं. इनमें एक महिला करीब 35 वर्ष, दूसरी लगभग 20 वर्ष और अन्य तीन महिलाएं भी लंबे समय से कमरों पर कब्जा बनाए हुए हैं.

फरीदाबाद: फरीदाबाद के सेक्टर-16 स्थित वर्किंग वूमेन हॉस्टल में लंबे समय से रह रही कुछ महिलाओं के कारण नियमों के पालन, सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं. हॉस्टल प्रशासन के अनुसार पांच महिलाएं निर्धारित अवधि से कई गुना अधिक समय से यहां रह रही हैं, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को आवास सुविधा नहीं मिल पा रही है.

रेड क्रॉस सोसाइटी करती है संचालन: उषा गांधी ने आगे कहा कि, "हॉस्टल का संचालन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है. यहां रहने की इच्छुक महिलाओं को आधार कार्ड, नौकरी का प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं. यह हॉस्टल उन कामकाजी महिलाओं के लिए बनाया गया है जिनके पास रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता. इसका उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है."

राजनीतिक प्रभाव से रुकी कार्रवाई का आरोप: वार्डन उषा गांधी ने कहा कि, "एक बार प्रशासनिक टीम कमरा खाली कराने पहुंची थी, लेकिन संबंधित महिला ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर कार्रवाई रुकवा दी. जिला प्रशासन की ओर से कई बार नोटिस भेजे गए, मगर संबंधित महिलाएं नोटिस लेने से भी बचती रही हैं."

बार-बार आश्वासन, फिर भी नहीं खाली हुए कमरे: प्रबंधन के अनुसार जब भी कोई अधिकारी कार्रवाई के लिए पहुंचता है तो संबंधित महिलाएं कुछ समय की मोहलत मांगकर कमरा खाली करने का आश्वासन देती हैं. हालांकि बाद में स्थिति जस की तस बनी रहती है. इस कारण वर्षों से विवाद बना हुआ है और प्रशासनिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही.

जरूरतमंद महिलाओं को नहीं मिल पा रही सुविधा: हॉस्टल में रहने वाली महिलाओं से लगभग चार हजार रुपये प्रतिमाह शुल्क लिया जाता है, जिसमें भोजन को छोड़कर अन्य सुविधाएं और सुरक्षा व्यवस्था शामिल है. लेकिन लंबे समय से कमरों पर कब्जा होने के कारण नई पात्र महिलाओं को आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा. इससे सरकारी योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित हो रहा है.

सुरक्षा और जवाबदेही पर उठे सवाल: वार्डन उषा गांधी ने बताया कि, "हॉस्टल में सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है, लेकिन कुछ महिलाएं आने-जाने का समय भी दर्ज नहीं करातीं. ऐसे में नियमों के उल्लंघन के साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ रही हैं. यदि कंडम घोषित भवन में कोई हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, यह बड़ा सवाल बना हुआ है."

दरअसल, वर्किंग वूमेन हॉस्टल जरूरतमंद कामकाजी महिलाओं के लिए बनाई गई एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है. लेकिन वर्षों से चल रहे इस विवाद ने प्रशासनिक निगरानी, नियमों के अनुपालन और सरकारी संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें: फरीदाबाद में सीवर में उतरे कर्मचारी की जहरीली गैस से मौत, यूनियन ने नगर निगम पर लगाए गंभीर आरोप