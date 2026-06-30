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ऑनलाइन रिकॉर्ड में हेरफेर कर जमीन की अवैध जमाबंदी, साइबर थाना में केस दर्ज

रांची: राजधानी रांची में जमीन माफिया के द्वारा सरकारी कागजातों में हेरफेर कर जमीन का जमाबंदी करवाने का मामला सामने आया है. इस सबंध में कांके सीओ कार्यालय के द्वारा साइबर थाने में एफआईआर दर्ज करवायी गई है.

क्या है पूरा मामला

कांके अंचल क्षेत्र में ऑनलाइन भूमि अभिलेखों से छेड़छाड कर जमाबंदी कायम किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कांके अंचल अधिकारी ने साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. जानकारी के अनुसार, कांके अंचल के मौजा सुकुरहूटू (थाना संख्या-154) एवं मौजा गारू (थाना संख्या-153) की भूमि से संबंधित ऑनलाइन पंजी-2 में अनधिकृत एवं अवैध तरीके से जमाबंदी कायम कर दी गई.

जांच में यह भी पता चला कि मौज़ा गारू में जमीन का म्यूटेशन कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज़ों के आधार पर, नामांतरण वाद संख्या 10651/2025-26 और 10652/2025-26 के जरिए किया गया था.

कई लोग राडार पर