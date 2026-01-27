पश्चिम बंगाल से खरीदा जा रहा था पार्ट, फिर तैयार किए जा रहे दो ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल, पलामू पुलिस की कार्रवाई में चौकाने वाले खुलासे
पलामू में एक मोबाइल फोन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जहां एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर अवैध रूप से मोबाइल असेंबल किए जाते थे.
पलामूः झारखंड के पलामू में एक मोबाइल फैक्ट्री पकड़ी गई है. फैक्ट्री में फर्जी तरीके से ब्रांडेड कंपनी के नाम पर मोबाइल असेंबल किया जा रहा था. इसका खुलासा पलामू पुलिस की कार्रवाई में हुआ है. पलामू पुलिस ने पांकी थाना क्षेत्र के खाप गांव से 112 मोबाइल का मदरबोर्ड, 335 दो अलग-अलग ब्रांडेड कंपनी के मोबाइल समेत कई अन्य सामग्री बरामद की है.
छापेमारी में भारी मात्रा में मोबाइल बरामद
अवैध फैक्ट्री चलाने के आरोप में खाप के रहने वाले विकल्प कुमार और पांकी के रहने वाले रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि पांकी के इलाके में मोबाइल रिफर्निश्ड एवं असेंबल किया जा रहा है. इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने छापेमारी की और भारी मात्रा में मोबाइल बरामद किए.
बंगाल में खरीदा जाता था मदरबोर्ड, पलामू में होता था असेंबल
गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को बताया है कि पश्चिम बंगाल से मोबाइल का मदरबोर्ड खरीदा गया था. जबकि उसके पार्ट स्थानीय स्तर पर और बंगाल में ही खरीदे गए थे. पश्चिम बंगाल में 200 से 250 रुपए में मदरबोर्ड खरीदा जाता था. जबकि 600 से 700 दुकानदारों को सप्लाई किया जाता था. दुकानदार इसे 1000 से 1200 में बेचते थे. देश के दो नामी कंपनियों के नाम पर यह मोबाइल तैयार किए जाते थे.
पलामू पुलिस को कई दुकानदारों के नाम मिले हैं जो इस तरह के मोबाइल का कारोबार करते थे. उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. पुलिस यह जांच कर रही है कि बरामद मोबाइल का आईएमईआई (International Mobile Equipment Identity) चोरी का है या किसी के द्वारा मोबाइल पुराना होने के बाद बेचा गया है.
पश्चिम बंगाल से मोबाइल का मदरबोर्ड खरीदा जाता था और स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाता था. जांच में कई बातों की जानकारी मिली है. बरामद मोबाइल दो ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर हैं. संबंधित कंपनियों को भी सूचना दी जा रही है. असेंबल हुए मोबाइल में जो आईएमईआई आ रहा वह चोरी का है या वेस्ट मैटेरियल से लिया गया है इन सबकी पुलिस जांच कर रही है- रीष्मा रमेशन- एसपी, पलामू
2017 में बंद हो गया था मॉडल, मगर तीन वर्षों से हो रहा था कारोबार
गिरफ्तार विकल्प कुमार और रंजीत कुमार पिछले तीन वर्षों से फर्जी तरीके से मोबाइल फैक्ट्री का संचालन करते थे. दो ब्रांडेड कंपनियों के नाम जो पहले मोबाइल तैयार करती थीं, मगर 2017 में ही कंपनियों ने उन्हें बनाना बंद कर दिया था. परंतु पिछले तीन वर्षों से दोनों आरोपी मोबाइल को ग्रामीण और शहरी इलाकों के बेचते थे. पुलिस मोबाइल को लेकर कई बिंदुओं पर जांच कर रही है.
छापेमारी में पांकी के थाना प्रभारी राजेश रंजन, सब इंस्पेक्टर रबींद्र साय और अनूप टोप्पो समेत कई अधिकारी शामिल थे. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.
