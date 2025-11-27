दिल्ली के करोल बाग में अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने पांच आरोपियों को दबोचा
दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत करोल बाग में चल रही एक बड़े स्तर की अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है.
Published : November 27, 2025 at 5:06 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट टीम ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत करोल बाग में चल रही एक बड़े स्तर की अवैध मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है. करोल बाग के बीड़नपुरा इलाके की गली नंबर 22 में छापा मारकर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है. इस फैक्ट्री में पिछले दो साल से अवैध तरीके से मोबाइल फोन तैयार करने का गोरखधंधा चल रहा था.
डीसीपी सेंट्रल निधीन वालसन के मुताबिक पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पुराने, खराब या चोरी के मोबाइल फोनों के मदरबोर्ड लेकर उनमें चाइना से मंगवाए गए नए बॉडी पार्ट्स जोड़ते थे. इसके बाद फोन को पूरी तरह नया दिखाने के लिए इसका IMEI नंबर भी बदल दिया जाता था. आरोपियों के पास से पुलिस को WRITEIMEI (ब्रिटिमई) 2.0 नाम का सॉफ्टवेयर मिला है, जिसका प्रयोग मोबाइल के IMEI नंबर को बदलने के लिए किया जाता था. पुलिस का मानना है कि IMEI बदलकर फोन बेचने का यह नेटवर्क काफी बड़ा है. ऐसे में इसमें कई और लोगों के जुड़े होने की आशंका है.
अवैध मोबाइल फैक्ट्री का भंडाफोड़: छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1826 मोबाइल फोन (कीपैड व स्मार्टफोन), एक लैपटॉप, IMEI बदलने वाला विशेष सॉफ्टवेयर, हजारों मोबाइल बॉडी पार्ट्स, हजारों प्रिंटेड IMEI लेबल, IMEI स्कैनर व मोबाइल असेंबलिंग टूल्स बरामद किए. बरामद सामान से साफ है कि फैक्ट्री बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन असेंबल कर बाजार में खपाती थी.
सैंकड़ों फोन, लैपटॉप व हजारों IMEI लेबल किए बरामद: डीसीपी सेंट्रल निधीन वालसन के मुताबिक आरोपी न केवल IMEI नंबर बदलते थे, बल्कि अलग-अलग मॉडलों की नकली ब्रांडिंग कर फोन को असली जैसा दिखाकर बाजार में सप्लाई करते थे. ये फोन आगे चोरी, साइबर अपराध व अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो सकते थे. इसी वजह से यह छापा सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की साइबर अपराध रोकथाम मुहिम के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है.
आईटी एक्ट व टेलीकॉम एक्ट के तहत मामला दर्ज: पुलिस ने इस मामले में धारा 318(4)/112 बीएनएस, आईटी एक्ट व टेलीकॉम एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. इसके साथ ही पुलिस अब इस अवैध फैक्ट्री की सप्लाई चेन, खरीदारों, डीलरों व पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. शुरुआती जांच से पता चला है कि आरोपी फोन को दिल्ली के अलावा एनसीआर व देश के अन्य राज्यों के बाजारों में भी सप्लाई करते थे.
डीसीपी सेंट्रल निधीन वालसन के मुताबिक यह गोरखधंधा मोबाइल चोरी और साइबर क्राइम को बढ़ावा देने वाला था, क्योंकि बदले हुए IMEI नंबर अपराधियों को पहचान से बचने का आसान रास्ता देते हैं. पुलिस अब तकनीकी विश्लेषण के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद मोबाइल किन-किन आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए.
डीसीपी सेंट्रल निधीन वालसन के मुताबिक यह गोरखधंधा मोबाइल चोरी और साइबर क्राइम को बढ़ावा देने वाला था, क्योंकि बदले हुए IMEI नंबर अपराधियों को पहचान से बचने का आसान रास्ता देते हैं. पुलिस अब तकनीकी विश्लेषण के जरिए यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद मोबाइल किन-किन आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए गए. ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत की गई इस कार्रवाई को दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी चोट बताई जा रही है. मामले की जांच जारी है. आगे और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है.
ये भी पढ़ें :