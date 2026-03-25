ETV Bharat / state

163 साल पुराना है बिहार का कोईलवर पुल, नींव दरकी तो थम सकती है देश की रफ्तार!

पुल के नीचे हो रहा बालू खनन : सबसे हैरानी की बात यह है कि पिछले साल मरम्मत के नाम पर जो काम हुआ, वह भी ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ. चंद महीनों में ही चबूतरे फिर टूटकर बिखर गए, जिससे साफ है कि काम सिर्फ खानापूर्ति बनकर रह गया. विशेषज्ञों का कहना है कि सोन नदी में लगातार हो रहा बालू खनन भी पुल की जड़ों को दीमक की तरह चाट रहा है. खंभों के चारों ओर बना सुरक्षा घेरा पूरी तरह खत्म हो चुका है और अब पुल सीधे खतरे की जद में है.

रोजाना इस पुल से सैकड़ों ट्रेनें गुजरती हैं: इस पुल से राजधानी, वंदे भारत और मालगाड़ियां सरपट दौड़ती हैं. वहीं नीचे सड़क मार्ग से हजारों वाहन गुजरते हैं, लेकिन इस भारी-भरकम दबाव के बीच पुल की हालत ऐसी हो चुकी है जैसे ऊपर से शेर, अंदर से खोखला ढांचा.

दानापुर रेलमंडल के अंतर्गत आने वाला यह पुल, जो कभी अंग्रेजों की इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना माना जाता था, आज अपनी बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहा है. पुल के खंभों को थामे रखने वाले चबूतरे एक-एक कर ढह रहे हैं, मानो नींव ही दम तोड़ रही हो.

भोजपुर : भोजपुर की धरती पर खड़ा 163 साल पुराना कोईलवर पुल अब मानों खामोश चीख बन चुका है. सोन नदी पर सीना ताने खड़ा यह ऐतिहासिक अब्दुलबारी पुल आज अपनी जर्जर होती जा रही नींव के कारण खतरे की घंटी बजा रहा है. खंभों के नीचे से खिसकती जमीन और टूटते चबूतरे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर अब भी नहीं चेते, तो यह धरोहर कभी भी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है.

बिना वैध चालान के गुजरते हैं बालू लदे ट्रैक्टर : स्थानीय लोगों का आरोप है कि बिहटा थाना क्षेत्र के परेव और आसपास के सोन बालू घाटों से शाम ढलते ही बिना वैध चालान के दर्जनों बालू लदे ट्रैक्टर लोहा पुल के रास्ते कोईलवर होते हुए छपरा की ओर जाते हैं. जबकि इन बालू लदे ट्रैक्टरों को सिक्स लेन पुल के रास्ते से गंतव्य स्थान तक जाना है.

लोहा पुल से गुजरने वाले ट्रैक्टरों से गिरने वाली बालू पुल के सड़क मार्ग पर फैल जाती है, जिससे सड़क फिसलनभरी हो गई है. कुछ माह पूर्व सुरौधा टापू निवासी एक बाइक सवार की बालू पर फिसलने से मौत भी हो चुकी है, वहीं कई फिसलकर चोटिल होकर अस्पताल पहुंचते हैं.

पुल के नीचे हो रहा बालू खनन (ETV Bharat)

साल 1862 में बनकर तैयार हुआ था पुल : यह वही पुल है, जिसने 1862 से लेकर आज तक इतिहास को गुजरते देखा है. 1851 में सोन नदी पर ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी ने रेल पुल बनाने के लिए सर्वे काराया. 1856 में निर्माण का काम शुरू हो गया. पांच साल बाद 1862 में पुल बनकर तैयार हो गया और उसी साल यह रेल सह सड़क पुल को यातायात के लिए खोल दिया गया था.

1857 की क्रांति के बाद बना यह पुल, वक्त के थपेड़ों को झेलते हुए भी चट्टान की तरह अडिग रहा. 1,440 मीटर लंबा यह पुल न सिर्फ पटना और आरा को जोड़ता है, बल्कि दिल्ली से हावड़ा तक देश की धड़कन को जोड़ने का काम करता है. गांधी फिल्म में इसकी झलक आज भी इसकी ऐतिहासिक अहमियत को बयां करती है. पर आज यही पुल अपनी बदहाली पर आंसू बहाता नजर आ रहा है.

ईटीवी भारत GFX (ETV Bharat)

ग्रामीणों को पुल के ध्वस्थ होने की चिंता : स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो हालात हाथ से निकल सकते हैं. लोगों में डर इस कदर बैठ चुका है कि वे अब इस पुल को देखते ही दिल थाम लेते हैं.

''अगर समय रहते नींव को मजबूत नहीं किया गया, तो यह पुल कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है. सरकार को अब ‘जागो’ की स्थिति में आना होगा.''- दीपक गुप्ता, स्थानीय नागरिक

बिना वैध चालान के गुजरते हैं बालू लदे ट्रैक्टर (ETV Bharat)

बरसात के दिनों में होती है परेशानी : ग्रामीणों और बाइक सवार राहगीरों ने कहा कि लोहा पुल के सड़क मार्ग सफाई अभियान चलाकर अवैध ढुलाई पर रोक लगाये जाने की जरूरत है. जिससे ऐतिहासिक धरोहर बच सके. क्योंकि पुल के सड़क मार्ग पर बालू जमे होने से बरसात के दिनों में सड़क मार्ग का होल बंद हो जाता है और बिटुमन से बनी सड़क पर पानी जमा होकर जल्द खराब हो जाएगा.

मरम्मत और संरक्षण की आस : कोईलवर पुल आज सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि इतिहास, विकास और हजारों जिंदगियों की जीवन रेखा है, लेकिन इसकी जर्जर नींव साफ कह रही है 'अब नहीं तो कभी नहीं.' अगर अब भी मरम्मत और संरक्षण को गंभीरता से नहीं लिया गया, तो यह ऐतिहासिक धरोहर इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाएगी और उसके साथ थम सकती है देश की रफ्तार भी.

बिहार का ऐतिहासिक कोईलवर पुल (ETV Bharat)

इन खबरों को भी पढ़िए-