सरकारी दावों की निकल रही हवा: अलवर में खुलेआम बजरी व मिट्टी का अवैध खनन

अवैध खनन रोकने के लिए सरकार की ओर से ​गठित टीमों के बावजूद इस पर लगाम नहीं लग रही.

Illegal mining in Alwar
अरावली क्षेत्र से मिट्टी ले जाता ट्रैक्टर (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 10:15 AM IST

3 Min Read
अलवर: प्रदेश में अवैध खनन पर रोक लगाने और खनन माफिया की कमर तोड़ने के सरकारी दावों की पोल अलवर जिला मुख्यालय से कुछ किलोमीटर दूर स्थित दादर गांव में खुलती दिखाई पड़ रही है. सरकार की सख्त कार्रवाई के दावों के बावजूद दादर गांव में खुलेआम बजरी व मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है. इससे आसपास के क्षेत्र में जमीन दरकने की आशंका बढ़ गई है. स्थानीय ग्रामीणों का दावा है कि गांव में बजरी व मिट्टी के अवैध खनन की शिकायत पुलिस व प्रशासन को कई बार की गई, लेकिन खनन माफिया पर अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है. गुरुवार को मीडिया के अवैध खनन स्थल पर पहुंचते ही खनन माफिया से जुड़े लोग जेसीबी व टैक्टर आदि लेकर भाग गए.

पुलिस का दावा- अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी: अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि दादर गांव के पास बजरी व मिट्टी के अवैध खनन की सूचना मिलने पर तुरंत ही संबंधित थानाधिकारी को टीम सहित कार्रवाई के लिए भेजा गया. उन्होंने बताया कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ अभियान जारी है, जिसमें पुलिस, प्रशासन, खनन, वन व परिवहन विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई में जुटी है. उन्होंने लोगों से अपील की कि जिले में जहां भी अवैध खनन हो रहा है, उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें.

अलवर जिला अवैध खनन के लिए लंबे समय से चर्चित रहा है. यहां केवल अरावली की पहाड़ियों पर ही पत्थरों का अवैध खनन चर्चा में नहीं रहा, बल्कि बजरी व मिट्टी का अवैध खनन भी परेशानी का कारण रहा है. हालांकि पुलिस व प्रशासन की ओर से समय-समय पर अवैध खनन पर कार्रवाई के दावे किए गए, लेकिन अवैध खनन का खेल थम नहीं पाया है. पिछले दिनों अरावली का मुद्दा गरमाने के बाद राज्य सरकार की ओर से प्रदेश एवं अलवर जिला स्तर पर अवैध खनन के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है और इसमें राजस्व, पुलिस, खनन, वन एवं परिवहन विभागों को संयुक्त टीम में शामिल कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद भी अलवर जिले में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक नहीं लग पाई है.

ग्रामीणों को धमकाते हैं खनन माफिया: सपेरा का बास निवासी संजय नाथ ने बताया कि गांव में बजरी व मिट्टी का लंबे समय से अवैध खनन हो रहा है. उन्होंने बताया कि जब अवैध खनन करने वालों को गांव में बजरी व मिट्टी खोदने के लिए मना करते हैं तो खनन माफिया से जुड़े लोग ग्रामीणों को धमकाते हैं. उन्होंने बताया कि गांव में अवैध तरीके से बजरी व मिट्टी का खनन करने को लेकर कई बार पुलिस, प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को भी बताया गया, लेकिन अब तक ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई. इसी गांव के रहने वाले रामूनाथ ने बताया कि गांव में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कुछ लोग अवैध तरीके से जमीन से बजरी निकाल रहे हैं और मिट्टी खोदकर पुलिस-प्रशासन को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही. गांव में दिन भर जेसीबी व टैक्टरों की आवाजाही रहती है.

ILLEGAL MINING OF SAND
SUPREME COURT ORDER
MINING MAFIA IS ACTIVE
ILLEGAL MINING IN ALWAR

