फिरोजाबाद में माफिया ने खनन अधिकारी को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, दो गिरफ्तार एक फरार

थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि खनन अधिकारी मफतलाल की FIR पर अजय कुमार और लेखपाल गिरफ्तार किया गया है.

फिरोजाबाद पुलिस ने अजय कुमार और लेखपाल को गिरफ्तार किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 8, 2025 at 4:51 PM IST

फिरोजाबाद: यूपी के फिरोजाबाद जिले में पुलिस ने खनन माफिया के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि खनन अधिकारी ने चेकिंग के दौरान एक ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश, तो आरोपियों ने खनन अधिकारी पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें मारने की कोशिश की. इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे की तलाश की जा रही है.

खनन अधिकारी को कुचलने की कोशिश की: पुलिस के मुताबिक जनपद के खनन अधिकारी को जानकारी मिली की थाना लाइनपार इलाके में बालू का अवैध रूप से खनन हो रहा है. जानकारी मिलने के बाद रविवार को खनन अधिकारी मफतलाल मौके पर जा रहे थे. रास्ते में उन्हें एक ट्रैक्टर आता हुआ दिखाई दिया, जिसमें बालू लदा थी. खनन अधिकारी ने जब ट्रैक्टर चालक को ट्रैक्टर रोकने के इशारा किया, तो ड्राइवर ने गाड़ी को और तेज दौड़ाते हुए खनन अधिकारी को कुचलने की कोशिश की.

अजय कुमार और लेखपाल गिरफ्तार: खनन अधिकारी ने घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर घेराबंदी की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. थानाध्यक्ष लाइनपार रमित कुमार आर्य ने बताया कि खनन अधिकारी मफतलाल की तहरीर पर इस मामले में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद अजय कुमार और लेखपाल निवासी गांव बाजिदपुर थाना लाइनपार को बाजिदपुर अंडरपास के पास से गिरफ्तार कर लिया गया. थानाध्यक्ष ने बताया कि आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है.

तीन लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला: थानाध्यक्ष के मुताबिक इस मामले में खनन अधिकारी की तहरीर पर तीन लोगों के खिलाफ अवैध खनन और खनन अधिकारी की गाड़ी में टक्कर मार कर उन्हें जान से मारने की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया गया था. इनमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. तीसरे आरोपी की तलाश की जा रही है.

संपादक की पसंद

