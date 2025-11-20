ETV Bharat / state

कलेक्टर ऑफिस से कुछ दूर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन, माइनिंग विभाग ने चैन माउंटेन जेसीबी जब्त की

जेसीबी मशीन को खनिज विभाग ने अवैध गौण खनिज उत्खनन अधिनियम के तहत जब्त किया है.

Illegal Mining Kondagaon
माइनिंग विभाग ने चैन माउंटेन जेसीबी जब्त की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 7:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोंडागांव: जिले में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है. राजस्व विभाग की सरकारी भूमि में बिना अनुमति मुरुम मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था. मामला जिला मुख्यालय के खुटडोबरा स्थित उच्च प्राथमिक शाला के सामने का है. सूचना मिलते ही माइनिंग विभाग कोंडागांव की टीम सक्रिय हुई और कार्रवाई की गई.

कलेक्टर ऑफिस से कुछ दूर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उत्खनन में लगे वाहन जब्त: घटना गुरुवार दोपहर की है, जब विभाग को जानकारी मिली कि कलेक्ट्रेट भवन से कुछ ही दूरी पर शासकीय भूमि में अवैध उत्खनन जारी है. राजस्व विभाग के अलावा वन विभाग और खनिज विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. जांच में पाया गया कि ग्राम कोण्डागांव के खुटडोबरा स्कूल के पास बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में लगभग 0.202 हेक्टेयर भूमि पर मुरुम मिट्टी की खुदाई की जा रही थी. टीम ने एक चैन माउंटेन जेसीबी को जब्त किया है.

Illegal Mining Kondagaon
भाजपा नेता मनीष साहू ने स्वीकार किया कि उत्खनन कार्य वे करा रहे थे. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नहीं ली थी परमिशन: प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि यह उत्खनन भूमि मरम्मत के नाम पर बायपास सड़क निर्माण अमले की ओर से किया जा रहा था. जबकि किसी भी विभाग से इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी.

बीजेपी नेता करा रहे थे उत्खनन: मौके पर पहुंचे भाजपा नेता मनीष साहू ने भी स्वीकार किया कि उत्खनन कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा था और इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है. उनके इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है.

Illegal Mining Kondagaon
कलेक्टर ऑफिस से कुछ दूर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

संयुक्त टीम ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया और अवैध उत्खनन से संबंधित दस्तावेज तैयार किए. विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी सरकारी भूमि में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अवैध उत्खनन का मामला कलेक्टर कार्यालय के इतने नजदीक सामने आने से जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं.

कोंडागांव में वन भूमि पर अवैध हॉट मिक्स प्लांट का संचालन, कांग्रेस ने वन मंत्री से की कड़ी कार्रवाई की मांग
धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था, धान बेचने के लिए किसान हो रहे परेशान, लैंप्स कर्मचारियों की हड़ताल का दिखा असर
नेशनल टैलेंट हंट प्रवक्ता चयन अभियान का पोस्टर लॉन्च, युवाओं में दिखा जबरदस्त उत्साह

TAGGED:

KONDAGAON BJP LEADER
MINING DEPARTMENT ACTION
सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन
माइनिंग विभाग
ILLEGAL MINING KONDAGAON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.