कलेक्टर ऑफिस से कुछ दूर सरकारी जमीन पर अवैध उत्खनन, माइनिंग विभाग ने चैन माउंटेन जेसीबी जब्त की
जेसीबी मशीन को खनिज विभाग ने अवैध गौण खनिज उत्खनन अधिनियम के तहत जब्त किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 7:37 PM IST
कोंडागांव: जिले में अवैध उत्खनन का मामला सामने आया है. राजस्व विभाग की सरकारी भूमि में बिना अनुमति मुरुम मिट्टी का उत्खनन किया जा रहा था. मामला जिला मुख्यालय के खुटडोबरा स्थित उच्च प्राथमिक शाला के सामने का है. सूचना मिलते ही माइनिंग विभाग कोंडागांव की टीम सक्रिय हुई और कार्रवाई की गई.
उत्खनन में लगे वाहन जब्त: घटना गुरुवार दोपहर की है, जब विभाग को जानकारी मिली कि कलेक्ट्रेट भवन से कुछ ही दूरी पर शासकीय भूमि में अवैध उत्खनन जारी है. राजस्व विभाग के अलावा वन विभाग और खनिज विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची. जांच में पाया गया कि ग्राम कोण्डागांव के खुटडोबरा स्कूल के पास बड़े झाड़ के जंगल क्षेत्र में लगभग 0.202 हेक्टेयर भूमि पर मुरुम मिट्टी की खुदाई की जा रही थी. टीम ने एक चैन माउंटेन जेसीबी को जब्त किया है.
नहीं ली थी परमिशन: प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि यह उत्खनन भूमि मरम्मत के नाम पर बायपास सड़क निर्माण अमले की ओर से किया जा रहा था. जबकि किसी भी विभाग से इसके लिए अनुमति नहीं ली गई थी.
बीजेपी नेता करा रहे थे उत्खनन: मौके पर पहुंचे भाजपा नेता मनीष साहू ने भी स्वीकार किया कि उत्खनन कार्य उनके द्वारा कराया जा रहा था और इसके लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है. उनके इस बयान ने मामले को और गंभीर बना दिया है.
संयुक्त टीम ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया और अवैध उत्खनन से संबंधित दस्तावेज तैयार किए. विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति किसी भी सरकारी भूमि में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है और दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. अवैध उत्खनन का मामला कलेक्टर कार्यालय के इतने नजदीक सामने आने से जिला प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं.