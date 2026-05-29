अलवर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त, 2 साल में दर्ज हुए 249 मामले, रैणी में 25 ट्रैक्टर और 11 मशीनें जब्त
खान विभाग ने इस वर्ष अवैध खनन के 114 प्रकरण दर्ज कर 113 मशीनें जब्त की, जिनसे 86.04 लाख की पेनल्टी वसूली गई .
Published : May 29, 2026 at 8:51 AM IST
अलवर: अरावली पर्वतमाला के संरक्षण पर सरकार का जोर है, लेकिन अलवर जिले में अवैध खनन का काला कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा. यही कारण है कि अवैध खनन के चलते अरावली की खोखली होती पहाड़ियों को बचाने के लिए प्रशासन खनन माफिया पर कार्रवाई करता रहा है. खनन विभाग की नजर अब अरावली के संवेदनशील इलाकों को अवैध खनन से सुरक्षित रखने पर टिकी है. इसी कारण खनिज विभाग ने वर्ष 2025 में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 135 एवं 2026 में अब तक 114 प्रकरण दर्ज कर खनन माफिया को सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है.
अलवर व खैरथल-तिजारा जिले में अनेक संवेदनशील अवैध खनन स्थल हैं. अलवर जिले में अलवर तहसील क्षेत्र में घेघोली, सिरमोली, किथूर; रामगढ़ तहसील क्षेत्र में गोलेटा, भटसेरा, खेड़ी, चोरोटी पहाड़, गुगडोद; टहला क्षेत्र में बलदेवगढ़, पावटा, बरवा की डूंगरी; मालाखेड़ा तहसील क्षेत्र में सताना, बिलंदी, नागल, सुमेल व बिचपुरी; रैणी क्षेत्र में वन विभाग क्षेत्र भूडा आकोड़ा. इसी तरह खैरथल-तिजारा जिले में मुण्डावर तहसील क्षेत्र में श्योपुर, भटेण्डा, सागर, किशनगढ़बास क्षेत्र में देवता, माचा, ओदरा व इस्माइलपुर; कोटकासिम तहसील क्षेत्र में बहराड़ी, तिजारा क्षेत्र के ग्वालदा, बनबन, कहरानी, उधनबास, चौपानकी, खोरी कलां, नीमली व मटीला शामिल हैं. इन संवेदनशील अवैध खनन स्थलों पर खनिज विभाग की विशेष नज़र है. गत बुधवार को प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा के नेतृत्व में रैणी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 25 ट्रैक्टर व 11 बड़ी मशीनें जब्त की गईं.
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इन खनिजों का होता है अवैध खनन: अलवर व खैरथल-तिजारा जिले में चेजा पत्थर, बजरी, सिलिका सैंड, मार्बल, मिट्टी बहुतायत में है. खनन माफियाओं की नजर इन खनिजों के अवैध उत्खनन पर रहती है. खनिज विभाग की ओर से इन संवेदनशील क्षेत्रों में अनेक बार बड़ी कार्रवाई कर अवैध खनन रोकने के लिए खाई खुदवाने की कार्रवाई भी की गई है.
अवैध खननकर्ताओं पर करते हैं कार्रवाई: खनिज अभियंता मनोज शर्मा ने बताया कि खनिज विभाग की ओर से वर्ष 2025 में अलवर जिले में अवैध खनन व अवैध निर्गमन के खिलाफ 135 प्रकरण दर्ज कर 106 वाहनों व मशीनों को जब्त किया गया. उन्होंने बताया कि अवैध खनन के दर्ज प्रकरणों में 176.29 लाख रुपए की राशि पेनल्टी के रूप में वसूली गई, वहीं 22 प्रकरण पुलिस में दर्ज कराए गए. इसी तरह 2026 में 8 मई तक अवैध खनन के 114 प्रकरण दर्ज कर 113 वाहन व मशीनें जब्त की गईं, जिनसे 86.04 लाख की पेनल्टी वसूली गई तथा 40 प्रकरण पुलिस में दर्ज कराए गए. खनिज अभियंता शर्मा ने बताया कि खैरथल-तिजारा जिले में वर्ष 2025 में अवैध खनन के 52 प्रकरण दर्ज कर 50 वाहन व मशीनें जब्त की गईं, 40.75 लाख रुपए की पेनल्टी वसूली गई तथा पुलिस में 6 मामले दर्ज कराए गए. वर्ष 2026 में 8 मई तक अवैध खनन के 31 प्रकरण दर्ज कर 24 वाहन व मशीनें जब्त की गईं, 22.82 लाख की पेनल्टी वसूली गई तथा पुलिस में 11 प्रकरण दर्ज कराए गए.