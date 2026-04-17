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अवैध खनन मामले में सियासत गरमाई, थाने पहुंचे राजेंद्र राणा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

हमीरपुर: अवैध खनन मामले में हमीरपुर से विधायक आशीष शर्मा के परिजनों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद प्रदेश की राजनीति तेज हो गई है. इस पूरे घटनाक्रम ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है. इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा शुक्रवार को हमीरपुर थाना पहुंचे और हिरासत में लिए गए परिजनों से मुलाकात की. उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.राजेंद्र राणा के थाना पहुंचने के दौरान वहां भारी भीड़ देखने को मिली. भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की संख्या बढ़ने पर पुलिस को कई लोगों को बाहर करना पड़ा. राणा ने परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली और उनके समर्थन में खुलकर सामने आए.

सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

मीडिया से बातचीत में राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बदले और द्वेष की राजनीति चरम पर है. राणा ने कहा कि सरकार पुलिस तंत्र का इस्तेमाल कर राजनीतिक विरोधियों को दबाने की कोशिश कर रही है, जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, उसे झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है. उनके मुताबिक विधायक आशीष शर्मा के परिवार के खिलाफ की गई कार्रवाई भी इसी सोच का हिस्सा है.

पूर्व विधायक ने कहा कि विधानसभा में पूछे गए सवालों से सरकार घबराई हुई है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसे कदम उठा रही है. उन्होंने सीएम सुक्खू पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप भी लगाया. राणा ने कहा कि उप-चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया और महिला मंडलों को आर्थिक सहायता दी गई, जो नियमों के खिलाफ है. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई.