रांची में अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, निकाय चुनाव से पहले उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई

अवैध शराब फैक्ट्री में कार्रवाई करती उत्पाद विभाग की टीम. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः निकाय चुनाव से पहले उत्पाद विभाग ने रांची में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रांची के मांडर में चल रही एक अवैध मिनी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब और बॉटलिंग में उपयोग होने वाले सामग्री बरामद की गई है.

ब्रांडेड बोतल और नकली शराब

उत्पाद विभाग के तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार रांची के मांडर में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण की जानकारी मिली थी. जिसके बाद मामले को लेकर पूरी जानकारी जुटाई गई. जानकारी मिलने के बाद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच उत्पाद विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री को देखकर सभी हैरान रह गए. हालांकि अवैध शराब बनाने वाले सभी लोग मौके से फरार हो गए. उत्पाद विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार अवैध मिनी शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में विभिन्न महंगे ब्रांड के बोतल, कॉर्क, रैपर सहित बॉटलिंग के कई सामान और शराब बनाने वाली सामग्री बरामद की गई है.

नकली शराब नष्ट करती उत्पाद विभाग की टीम. (फोटो-रांची पुलिस)

हर ब्रांड के बोतल और रैपर बरामद