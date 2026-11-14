बिहार में 'बीजेपी नेत्री' के घर चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री! पुलिस की रेड में खुला बड़ा राज
शेखपुरा में अवैध गन फैक्ट्री के संचालन की खबर मिलते ही छापेमारी की गई जिसमें भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ. रिपोर्ट-शिव
Published : November 14, 2026 at 8:55 PM IST
शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा में कथित बीजेपी नेत्री के घर पुलिस की छापेमारी में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. रेड में पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले उपकरण और औजार बरामद हुए हैं. पुलिस के अनुसार शुक्रवार को ही सूचना मिली थी कि टाउन थाना क्षेत्र में अवैध गन फैक्ट्री संचालित हो रही है. इस सूचना का वेरिफिकेशन कराकर एसपी ने छापेमारी टीम का गठन किया.
हथियार बनाने के 32 तरह के उपकरण बरामद
पुलिस की टीम जब बीजेपी नेत्री के घर पहुंची तो मिनी गन फैक्ट्री देखकर भौंचक्की रह गई. पुलिस को उम्मीद से अधिक सामान बरामद हुए. हथियार बनाने के लिए 32 तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा था. पुलिस ने भाजपा नेत्री के पति को हथियार बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.
''टाउन थाना क्षेत्र के बुधौली बाजार मुहल्ले में हार्डवेयर दुकान के आड़ में एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का संचालन लंबे समय से किया जा रहा है, इस सूचना के आधार पर जब टीम बनाकर छापेमारी की गई तो पुलिस को आरोपी के घर से बृहद पैमाने पर हथियार बनाने वाले 32 तरह के उपकरण के साथ-साथ एक अर्धनिर्मित देशी पिस्टल भी वहां से बरामद किया गया, इसके साथ ही 50 वर्षीय जितेन्द्र विश्वकर्मा को भी गिरफ्तार किया गया है.''- डॉ राकेश कुमार, एएसपी
मुंगेर से कनेक्शन की जांच
एएसपी ने यह भी बताया कि आरोपी से पुछताछ में मुंगेर कनेक्शन भी सामने आया है. जिसमें आरोपी ने बताया है कि उसका ससुराल मुंगेर के किसी जगह पर है. वहां इसके अन्य परिवार भी इस गोरखधंधे में लिप्त हैं. आरोपी वहीं से सीख कर पिछले तीन महीने से इस काम को करना शुरू किया था. आरोपी को पुलिस रिमांड पर भी लेने की तैयारी कर रही है.
पुलिस की छापेमारी में इतना सामान बरामद
पुलिस की छापेमारी में अर्द्धनिर्मित पिस्तौल की बॉडी, स्लाइडर, बैरल, तीन मैगजीन, ग्राइंडर मशीन समेत 32 प्रकार की सामग्री जब्त की गई है. बरामद के वक्त पुलिस ने फैक्ट्री से तीन बोरा अर्धनिर्मित सामान बरामद किया है. हालांकि पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यहां तैयार किए गए हथियार किन-किन लोगों को बेचे गए हैं.
पत्नी भाजपा में पति अवैध हथियार निर्माता
गिरफ्तार आरोपी की पत्नी वंदना विश्वकर्मा कथित रूप से भाजपा में उपाध्यक्ष की पद पर है, कई बड़े नेताओं के साथ कार्यक्रम की तस्वीरें भी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गया है, चर्चा तो यहां तक है कि आरोपी अपने पत्नी को भाजपा पार्टी में जुड़वाया ताकि सत्ता के संरक्षण में पुलिस को भनक न लगे. इतना ही नहीं इसकी जरा सा भी जानकारी पड़ोसियों तक को नहीं थी.
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