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बिहार में 'बीजेपी नेत्री' के घर चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री! पुलिस की रेड में खुला बड़ा राज

हथियार बनाने के 32 तरह के उपकरण बरामद ( ETV Bharat )

शेखपुरा : बिहार के शेखपुरा में कथित बीजेपी नेत्री के घर पुलिस की छापेमारी में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. रेड में पुलिस को भारी मात्रा में हथियार बनाने वाले उपकरण और औजार बरामद हुए हैं. पुलिस के अनुसार शुक्रवार को ही सूचना मिली थी कि टाउन थाना क्षेत्र में अवैध गन फैक्ट्री संचालित हो रही है. इस सूचना का वेरिफिकेशन कराकर एसपी ने छापेमारी टीम का गठन किया.

हथियार बनाने के 32 तरह के उपकरण बरामद