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साहिबगंज के पतना में बंद घर में चल रही थी अवैध मिनी गन फैक्ट्री, कमरे का नजारा देख दंग रह गई पुलिस

साहिबगंज में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है.

Gun Factory Busted in Sahibganj
साहिबगंज में छापेमारी के दौरान रांगा थाना की पुलिस और बिहार एसटीएफ की टीम. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 2:59 PM IST

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साहिबगंज : जिले के पतना प्रखंड क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. रांगा थाना की पुलिस और बिहार एसटीएफ ने गुरुवार की सुबह संयुक्त रूप से प्रखंड क्षेत्र के आमगाछी केंदुआ ईदगाह के पास एक बंद घर में छापेमारी की.

घर के अंदर का नजारा देख पुलिस के होश उड़े

पुलिस की टीम ने घर का चार ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया. घर का नाजारा देख पुलिस के होड़ गए. घर के अंदर कमरे में पिस्टल बनाने वाली मशीन और लेथ पाई गई. साथ ही घर के कमरे से अर्धनिर्मित 16 पिस्टल, मैगजीन समेत हथियार बनाने के कई आधुनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं. बताया जा रहा है कि पिछले दिनों बिहार में कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था. जिनकी निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है.

घर के मालिक का नहीं चल सका पता

उक्त मोहल्ले में अधिकतर बाहरी लोग आकर बसे हैं. इस वजह से आसपास के लोग उक्त बंद घर के मालिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सके. बंद घर से भारी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने का समान बरामद होने के बाद आसपास के लोग भी आश्चर्यचकित रह गए. लोगों का कहना था कि किसी को इसकी आज तक भनक नहीं लगी.

पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी

वहीं बरामद सामान को पुलिस जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है. मौके पर बरहड़वा एसडीपीओ नितिन खंडेलवाल, बरहड़वा थाना प्रभारी सुमित कुमार सिंह, रांगा थाना प्रभारी गौरव समेत दर्जनों पुलिस के जवान मौजूद थे.

रांगा थाना क्षेत्र में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है. बिहार में पकड़े गए कुछ अपराधियों की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है. अधिक जानकारी पुलिस कप्तान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी.”- अखिलेश यादव, थाना प्रभारी, रांगा थाना

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