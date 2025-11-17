बिहार में एक और अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 6 लोग गिरफ्तार, दो ट्रक सामान जब्त
लखीसराय में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. जिसमें 6 लोग गिरफ्तार हुए और बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गये.
Published : November 17, 2025 at 11:12 AM IST
लखीसराय: लखीसराय में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. इस कार्रवाई में 30 से अधिक पिस्तौलें बरामद की गई हैं और 6 कारीगरों को गिरफ्तार किया गया है।. पुलिस गिरफ्तार किए गए कारीगरों से पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध धंधे के बारे में और जानकारी मिल सके.
अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ : लखीसराय में विशेष कार्यबल और सूर्यगढ़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. यहां एसटीएफ और सूर्यगढ़ा पुलिस ने शनिवार को सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सैदपुरा पंचायत अंतर्गत आनंदपुर गांव में छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है.
40 से अधिक अर्धनिर्मित हथियार बरामद : इस छापेमारी अभियान में 40 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल हथियार बरामद किया गया. इसके साथ ही घटनास्थल से छह लोगों के गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है. यहां से गिरफ्तार किए गए सभी कारीगर मुंगेर के रहने वाले बताए जाते हैं.
संयुक्त छापेमारी में दो ट्रक हथियार जब्त : पुलिस को सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस हरकत में आयी. जहां लोकल पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर दो ट्रक हथियार बनाने की सामग्री बरामद किया और एक घर को सील करते हुए छह लोगों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि हथियार बनाने की सामग्री में पेंचकश पिलास हथौड़ी कटर सहित कई सामग्री बरामद की गई है .
गिरफ्तार लोगों में मकान मालिक और दो मजदूर शामिल: इस मामले में लखीसराय के डीएसपी शिवम कुमार ने जानकारी बताया कि गुप्त सूचना एसटीएफ पुलिस को मिली थी जहां सूर्यगढ़ा पुलिस और पिपरिया पुलिस के संयुक्त रूप से छापेमारी की और 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें एक मकान मालिक और तीन लोकल मजदूर हैं तथा दो मुंगेर के रहने वाले तस्कर को गिरफ्तार किया है.
"एसटीएफ पुलिस को मिली गुप्त सूचना पर सूर्यगढ़ा पुलिस और पिपरिया पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, आगे की कार्रवाई जारी है."- शिवम कुमार, डीएसपी
ये भी पढ़ें :