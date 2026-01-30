देवखोल पहाड़ी को खोखला कर रही अवैध खदानें, बिना रोकटोक कोल खनन जारी, सरकार को लग रहा चूना
कोरिया के देवखोल पहाड़ियों में अवैध कोयला खदानें संचालित हो रही हैं.इन खदानों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 30, 2026 at 12:06 PM IST
कोरिया : बैकुंठपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुरमा के देवखोल की पहाड़ियों में अवैध कोल खनन का कारोबार फल फूल रहा है. खनन माफिया अवैध सुरंग के माध्यम से देवखोल पहाड़ी को अंदर से खोखला कर रहा है. आपको बता दें कि देवखोल पहाड़ी में खनन माफिया नियम और कानून को ठेंगा दिखाते हुए कोयला निकाल रहा है.
अवैध खनन में पूरा नेटवर्क संलिप्त
पहाड़ियों को भीतर से खोखला कर संकीर्ण सुरंग तैयार की गई हैं. इन सुरंगों के अंदर पानी भरने की स्थिति से निपटने के लिए बड़े पंप और पाइपलाइन लगाई गई है. इतना ही नहीं, पहाड़ियों तक बिजली लाइन पहुंचाई गई है, जो संकेत दे रहा है कि यह अवैध खनन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरी तरह संगठित नेटवर्क के तहत संचालित हो रहा है.
कैसे होता है कोल परिवहन ?
दिनभर मजदूर सुरंग के भीतर से कोयला निकालते हैं, जिसे बोरियों में भरकर रखा जाता है. फिर रात के अंधेरे में कोयला ट्रैक्टरों और छोटे वाहनों के जरिए ईंट भट्टों और अन्य स्थानों तक पहुंचाया जाता है. हैरानी की बात ये है कि इस पूरे काम में कोई भी सुरक्षा मानक नहीं अपनाया जा रहा. कभी भी खदान धंसने या दम घुटने जैसी बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता.अवैध खनन को रोकने के लिए न तो वन विभाग की सक्रियता नजर आती है, ना ही खनिज विभाग कोई ठोस कदम उठाता दिख रहा है. वहीं पुलिस की सख्त निगरानी भी इस इलाके में नदारद है.जब अवैध खनन के बारे में वनविभाग से जवाब मांगा गया तो उन्होंने इस पर जल्द रोक लगाने की बात कही.
डीएफओ बोले कार्रवाई रहेगी जारी
बैकुंठपुर डीएफओ चंद्रशेखर परदेशी ने बताया कि मई माह में उनका यहां पर ट्रांसफर हुआ था, जून महीने में उन्होंने दो अवैध सुरंगों को नष्ट किया था. उन्होंने कहा कि यहां पर इलीगल माइनिंग चल रही है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
इलीगल माइनिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और ब्लास्ट करके इसे बंद किया जाएगा.बच्चे भी इस इलीगल माइनिंग में काम करते हैं, इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी से मिलकर उनके स्कूलों में जाने की दर पता किया जाएगा. इलीगल माइनिंग को बंद करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा- चंद्रशेखर परदेशी, डीएफओ
आपको बता दें कि अवैध कोयला कारोबार कोई नया नहीं है. ये कई दशकों से फल-फूल रहा है. कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है. हर साल अवैध कोयले के इस काले कारोबार का टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, जिससे कारोबारियों के हौंसले बुलंद हैं. लोगों का मानना है कि बिना प्रशासनिक संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर अवैध खनन असंभव है.
