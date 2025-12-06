संगठित गिरोह करवाता है माइका की तस्करी, गोदामों में अभ्रक मिलने के बाद सवालों के घेरे में वन से लेकर खनन विभाग तक
गिरिडीह में अभ्रक का अवैध खनन बड़ी बात नहीं है. यहां खुलेआम यह काम चलता है.
गिरिडीह: जिले के तिसरी-गावां के जंगली क्षेत्र से अभ्रक का खनन और परिवहन नई बात नहीं है. इस क्षेत्र में दर्जनों छोटी-बड़ी खदानों का संचालन वर्षो से होता रहा है. मजदूरों की रोजी-रोटी का हवाला देकर ढिबरा की आड़ में कीमती अभ्रक को न सिर्फ निकाला गया बल्कि उसे देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया भी गया. यहां गरीबों को मजदूरी, बीमारी और मौत मिलती गई. जबकि इस धंधे से जुड़े सफेदपोश मालामाल होते रहे.
माइका माफियाओं में हड़कंप
आज गिरिडीह शहर से लेकर तिसरी-गावां तक कई लोग इस धंधे से मालामाल हो गए और सरकार को अरबों का चूना भी लगा गए. हालांकि इस तरह के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन बीच-बीच में कार्रवाई भी करती है, लेकिन अभ्रक सिंडिकेट हमेशा ही भारी पड़ा है. इस बार भी जिला प्रशासन ने अभ्रक माफियाओं पर बड़ी चोट की है.
खोरी महुआ एसडीएम अनिमेष रंजन व एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने तिसरी के केवटाटांड में छापेमारी की है. यहां दो गोदाम मिला है, जिसमें सैकड़ों बोरा माइका, माइका पाउडर, कई मशीने मिली हैं. यह कार्रवाई शुक्रवार की देर शाम को हुई. इसके बाद से माइका माफियाओं में हड़कंप है.
कई सवालों के जवाब का इंतजार
वैसे अभ्रक के अवैध खनन और परिवहन से जुड़ी कई खबरों को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया है. हर बार इस अवैध कारोबार को लेकर सवाल उठाया जाता रहा. इस बार प्रशासन की कार्रवाई पर एक बार फिर से सवाल उठता है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यह अवैध धंधा चलता रहा, वन भूमि से लेकर अन्य स्थानों पर खनन होता रहा और वन विभाग से लेकर खनन विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती रही. सवाल है कि यदि दोनों विभाग सजग थी तो इतने बड़े पैमाने पर माइका का स्टॉक कैसे हुआ.
शहरी धंधेबाजों पर कब होगी कार्रवाई
अभी तक माइका के अवैध कारोबार को लेकर तिसरी और गावां में कार्रवाई हुई है, लेकिन शहरी इलाका अछूता रहा है. जबकि यहां कई स्थानों पर गावां-तिसरी से निकाला गया माइका - ढिबरा न सिर्फ आता है बल्कि उसे गोदामों में स्टॉक भी किया जाता है. फिर आगे की प्रक्रिया कर दूसरे राज्य से भेजा जाता है. ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि शहरी इलाके के अवैध धंधेबाजों पर कार्रवाई कब होगी.
