ETV Bharat / state

संगठित गिरोह करवाता है माइका की तस्करी, गोदामों में अभ्रक मिलने के बाद सवालों के घेरे में वन से लेकर खनन विभाग तक

गिरिडीह में अभ्रक का अवैध खनन बड़ी बात नहीं है. यहां खुलेआम यह काम चलता है.

illegal-mica-mining-in-giridih-questions-raised-about-work-of-forest-and-mining-departments
गोदाम को सील करते अधिकारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 6, 2025 at 1:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गिरिडीह: जिले के तिसरी-गावां के जंगली क्षेत्र से अभ्रक का खनन और परिवहन नई बात नहीं है. इस क्षेत्र में दर्जनों छोटी-बड़ी खदानों का संचालन वर्षो से होता रहा है. मजदूरों की रोजी-रोटी का हवाला देकर ढिबरा की आड़ में कीमती अभ्रक को न सिर्फ निकाला गया बल्कि उसे देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया भी गया. यहां गरीबों को मजदूरी, बीमारी और मौत मिलती गई. जबकि इस धंधे से जुड़े सफेदपोश मालामाल होते रहे.

माइका माफियाओं में हड़कंप

आज गिरिडीह शहर से लेकर तिसरी-गावां तक कई लोग इस धंधे से मालामाल हो गए और सरकार को अरबों का चूना भी लगा गए. हालांकि इस तरह के कारोबार पर रोक लगाने के लिए प्रशासन बीच-बीच में कार्रवाई भी करती है, लेकिन अभ्रक सिंडिकेट हमेशा ही भारी पड़ा है. इस बार भी जिला प्रशासन ने अभ्रक माफियाओं पर बड़ी चोट की है.

जानकारी देते एसडीएम अनिमेष रंजन (ETV BHARAT)

खोरी महुआ एसडीएम अनिमेष रंजन व एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने तिसरी के केवटाटांड में छापेमारी की है. यहां दो गोदाम मिला है, जिसमें सैकड़ों बोरा माइका, माइका पाउडर, कई मशीने मिली हैं. यह कार्रवाई शुक्रवार की देर शाम को हुई. इसके बाद से माइका माफियाओं में हड़कंप है.

Illegal mica mining in Giridih questions raised about work of forest and mining departments
अभ्रक खनन में जुटे मजदूर (ETV BHARAT)

कई सवालों के जवाब का इंतजार

वैसे अभ्रक के अवैध खनन और परिवहन से जुड़ी कई खबरों को ईटीवी भारत ने प्रकाशित किया है. हर बार इस अवैध कारोबार को लेकर सवाल उठाया जाता रहा. इस बार प्रशासन की कार्रवाई पर एक बार फिर से सवाल उठता है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर यह अवैध धंधा चलता रहा, वन भूमि से लेकर अन्य स्थानों पर खनन होता रहा और वन विभाग से लेकर खनन विभाग कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती रही. सवाल है कि यदि दोनों विभाग सजग थी तो इतने बड़े पैमाने पर माइका का स्टॉक कैसे हुआ.

Illegal mica mining in Giridih questions raised about work of forest and mining departments
अभ्रक चुनते स्थानीय लोग (ETV BHARAT)

शहरी धंधेबाजों पर कब होगी कार्रवाई

अभी तक माइका के अवैध कारोबार को लेकर तिसरी और गावां में कार्रवाई हुई है, लेकिन शहरी इलाका अछूता रहा है. जबकि यहां कई स्थानों पर गावां-तिसरी से निकाला गया माइका - ढिबरा न सिर्फ आता है बल्कि उसे गोदामों में स्टॉक भी किया जाता है. फिर आगे की प्रक्रिया कर दूसरे राज्य से भेजा जाता है. ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि शहरी इलाके के अवैध धंधेबाजों पर कार्रवाई कब होगी.

ये भी पढ़ें: गुजरता गया नेताजी का टर्म, नहीं बन सकी माइका पर नीति

अभ्रक की अवैध खदानों में जिंदा दफ्न हो रहे गरीब मजदूर, माफिया काट रहे चांदी!

कोडरमा से कोलकाता जा रहा अवैध अभ्रक से लदा दो ट्रक जब्त, तीन गिरफ्तार

TAGGED:

GIRIDIH
गिरिडीह में अभ्रक खनन
MICA MINING
अभ्रक का अवैध खनन
MICA MINING IN GIRIDIH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.