UP में नकली दवाओं के बड़े खेल का भंडाफोड़, 4 जिलों में ₹5.43 करोड़ की अवैध मेडिसिन बरामद
लखनऊ में 41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त, वाराणसी, गोंडा और आगरा में भी FSDA का एक्शन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 8:59 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के एक बहुत बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है. जांच में सामने आया है कि नकली दवाओं का काला कारोबार सिर्फ किसी एक दुकान या गोदाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार बेहद गहरे जुड़े हैं. यह पूरा नेटवर्क फर्जी बिल, कागजों पर अवैध खरीद-बिक्री और नामी कंपनियों के ब्रांड की हूबहू नकल कर नकली दवाओं को असली बताकर बाजार में खपा रहा था.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने कार्रवाई करते हुए लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गोंडा से करीब 5.43 करोड़ रुपये की अवैध दवाएं बरामद की हैं. अधिकारियों के मुताबिक, जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ी, वैसे-वैसे नकली दवाओं की इस पूरी सप्लाई चेन से लेकर अवैध रूप से चल रही फर्जी फैक्ट्रियों तक के खुलासे होते गए.
ज्वाइंट कमिश्नर बृजेश कुमार ने बताया कि राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद में FSDA की जांच में हेल्थ प्लस, एमके फार्मा, राम फार्मा और पेशेंट केयर सर्जिकल हाउस, सहारनपुर के बीच संदिग्ध लेनदेन सामने आया है. इन फर्मों के जरिए फर्जी बिलिंग कर नकली दवाओं को बाजार में खपाने का आरोप है. हेल्थ प्लस को मई 2025 में लाइसेंस मिला, लेकिन रिकॉर्ड में अप्रैल 2025 से ही खरीद-बिक्री दिखाई जा रही थी. निर्माता कंपनी स्टैडमेड ने हेल्थ प्लस से बेचे गए अल्कासोल सिरप को नकली बताया है.
उन्होंने बताया कि जांच में एमके फार्मा का रिकॉर्ड भी संदेह के घेरे में आया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 8.87 करोड़ रुपये की खरीद दिखाई गई. विभाग का आरोप है कि जांच के दौरान पुराने डेटा को डिलीट कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किया गया. निर्माता कंपनी वार्डेक्स ने डेक्सऑरेंज सिरप को नकली बताया, जबकि करीब 39.20 लाख ज़ोरिल-एम 1 टैबलेट कहां से खरीदी गई, इसका खुलासा नहीं हो सका है. इन चारों फर्मों के खिलाफ 12 अगस्त को अमीनाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई.
नकली दवा फैक्ट्री तक पहुंची जांच
लखनऊ में बरामद दवाओं के स्रोत की पड़ताल ने जांच को उत्तराखंड तक पहुंचा दिया है. FSDA उत्तर प्रदेश, क्राइम ब्रांच गाजियाबाद और उत्तराखंड औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने एक ऐसी अवैध फैक्ट्री पकड़ी, जहां नामी कंपनियों के ब्रांड की दवाओं की नकल तैयार की जा रही थी. मौके पर टैबलेट-कैप्सूल बनाने की मशीनें, ब्लिस्टर पैकिंग यूनिट, ओवरप्रिंटिंग मशीन और नकली फॉइल बरामद हुई. टीम को क्लेवेक्टम 625 और रेज़ो-डी समेत अन्य उत्पादों की नकली पैकिंग तैयार किए जाने के साक्ष्य मिले हैं. करीब दो करोड़ रुपये की दवाएं, मशीनें और पैकिंग सामग्री जब्त की गई है. इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
लखनऊ में अब तक 41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त
दरअसल, लखनऊ में जुलाई माह से नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है. आलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास करीब 1.6 लाख रुपये, बीकेटी क्षेत्र में पांच लाख रुपये और अमीनाबाद के एक अवैध गोदाम से करीब 21 लाख रुपये की नकली दवाएं बरामद की गईं हैं. टेल्मा और पेंटोप-40 जैसी दवाएं भी जांच के दायरे में आईं. अमीनाबाद में आठ फर्मों और एक सॉफ्टवेयर विक्रेता के खिलाफ फर्जी बिलिंग और सॉफ्टवेयर में हेरफेर के आरोप में एफआईआर हुई. केसरबाग में भी बिना वास्तविक सप्लाई के क्रॉस-बिलिंग का मामला सामने आया. विभाग के मुताबिक, लखनऊ में अब तक 41.58 लाख रुपये की अवैध दवाएं जब्त कर 32 लोगों के खिलाफ सात एफआईआर दर्ज की गई हैं. दो गिरफ्तारियां भी हुई हैं.
वाराणसी में 25 लाख की दवाएं बरामद
वाराणसी के मडुवाडीह क्षेत्र में एक सर्जिकल दुकान से करीब 25 लाख रुपये की अवैध एलोपैथिक दवाएं बरामद हुई हैं. दुकान संचालक को मौके से गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ BNS की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया.
गोंडा में नशे की दवाओं का जखीरा
गोंडा के बड़गांव में एक फार्मास्युटिकल फर्म के ठिकानों पर कार्रवाई के दौरान करीब 1.13 करोड़ रुपये की नशीली दवाएं, इंजेक्शन और सीरप बरामद की गई है. मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक सह-आरोपी फरार है. मेरठ, बागपत और उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर में भी संयुक्त कार्रवाई के दौरान नकली एवियन 400 एमजी कैप्सूल बनाने वाले नेटवर्क का खुलासा हुआ. टीम ने करीब छह लाख नकली कैप्सूल बरामद की है.
आगरा में सबसे बड़ा खुलासा
इस कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ी बरामदगी आगरा में हुई. यहां अलग-अलग मेडिकल स्टोर, फर्म और गोदामों पर कार्रवाई में 3.63 करोड़ रुपये की अवैध दवाएं बरामद की गईं. कई जगह नकली लेबल, मनमानी MRP, री-लेबलिंग और फर्जी बिलिंग के मामले सामने आए. ज्योति ड्रग हाउस से करीब 2.5 करोड़ रुपये की इंसुलिन, रेबीज वैक्सीन और फिजिशियन सैंपल दवाएं बरामद हुई हैं. श्री मेडिकल एजेंसीज से करीब 50 लाख रुपये की नकली ऑक्सालगिन-डीपी टैबलेट मिलीं. अन्य ठिकानों से भी लाखों रुपये की दवाएं जब्त की गई हैं. आगरा में कार्रवाई के दौरान 9 एफआईआर दर्ज की गईं और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
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