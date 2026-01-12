ETV Bharat / state

गेल्हापानी में अवैध महुआ शराब सप्लाई का भंडाफोड़

चिरमिरी थाना क्षेत्र के गेल्हापानी इलाके में लंबे समय से मिलावटी कच्ची महुआ शराब की अवैध बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को मामले की जानकारी दी. नगर पुलिस अधीक्षक दीपिका मिंज के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित कर निगरानी बढ़ाई गई.

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: जिले में चलाए जा रहे शराब एवं नशा मुक्ति अभियान के तहत चिरमिरी पुलिस को लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं. इसी क्रम में गेल्हापानी और हल्दीबाड़ी क्षेत्र में अवैध कच्ची महुआ शराब की सप्लाई पर पुलिस ने कड़ा प्रहार किया है.

अवैध महुआ शराब पर कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)

महुआ शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने पोंडी जाने वाले मार्ग पर घेराबंदी कर कार्रवाई करते हुए सोन प्रकाश नामक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा. तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 16 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद की गई. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया.

इसी अभियान के तहत एक अन्य कार्रवाई में पुलिस टीम ने सड़क दफाई, हल्दीबाड़ी क्षेत्र में घेराबंदी कर राजा सिंह चौहान (42 वर्ष), निवासी सड़क दफाई, थाना चिरमिरी को होंडा एक्टिवा स्कूटी क्रमांक CG-16-KR-2577 से अवैध कच्ची महुआ शराब का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया.

आरोपी के कब्जे से 20 लीटर कच्ची महुआ शराब (कीमत लगभग 4,000 रुपये) और घटना में प्रयुक्त होंडा एक्टिवा स्कूटी (कीमत लगभग 50,000 रुपये) जब्त की गई. इस प्रकार कुल 54,000 रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया. पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है. अपराध गैरजमानती होने के कारण आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया.

पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब एवं नशे के कारोबार पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा. पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है.