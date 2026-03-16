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शकरपुर में एलपीजी गैस की अवैध रीफिलिंग का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भरी जा रही थी, और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था.

एलपीजी गैस की अवैध रीफिलिंग का भंडाफोड़
एलपीजी गैस की अवैध रीफिलिंग का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 16, 2026 at 4:12 PM IST

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नई दिल्ली: पूर्वी जिले के शकरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एलपीजी गैस की अवैध रीफिलिंग और कालाबाज़ारी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से गैस से जुड़े कई उपकरण और सिलेंडर भी बरामद किए हैं.

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया, 15 मार्च 2026 को उन्हें सूचना मिली थी कि शकरपुर इलाके में एक दुकान के अंदर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से भरी जा रही है और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए शकरपुर थाने के एसएचओ कमल किशोर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम में हेड कांस्टेबल अनुराग समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.

पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर शकरपुर स्थित एक संदिग्ध दुकान पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपनी पहचान योगेश गुप्ता (46 वर्ष) निवासी शकरपुर, दिल्ली के रूप में बताई. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ दिनों से बड़े घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भर रहा था.

उसने यह भी बताया कि 2–3 दिन पहले भी उसने इसी तरीके से गैस की रीफिलिंग की थी. पुलिस के अनुसार, यह गतिविधि न केवल अवैध है बल्कि इससे आग लगने या विस्फोट जैसी गंभीर दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से 2 घरेलू एलपीजी सिलेंडर (14.2 किलोग्राम), 3 छोटे घरेलू सिलेंडर (5 किलोग्राम), गैस ट्रांसफर करने वाला उपकरण, एक एलपीजी रीफिलिंग मशीन और एक वजन मापने की मशीन बरामद की.

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस अवैध कारोबार में और कौन-कौन लोग शामिल हो सकते हैं. पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह की अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

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REFILLING RACKET BUST IN SHAKARPUR
DCP RAJIV KUMAR
LPG अवैध रीफिलिंग का भंडाफोड़
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LPG REFILLING RACKET BUSTED

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