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शकरपुर में एलपीजी गैस की अवैध रीफिलिंग का भंडाफोड़, एक आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली: पूर्वी जिले के शकरपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एलपीजी गैस की अवैध रीफिलिंग और कालाबाज़ारी के एक मामले का पर्दाफाश करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से गैस से जुड़े कई उपकरण और सिलेंडर भी बरामद किए हैं.

डीसीपी राजीव कुमार ने बताया, 15 मार्च 2026 को उन्हें सूचना मिली थी कि शकरपुर इलाके में एक दुकान के अंदर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में अवैध रूप से भरी जा रही है और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए शकरपुर थाने के एसएचओ कमल किशोर के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया. टीम में हेड कांस्टेबल अनुराग समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल थे.

पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना के आधार पर शकरपुर स्थित एक संदिग्ध दुकान पर छापा मारा. छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके पर मौजूद एक व्यक्ति को पकड़ा, जिसने अपनी पहचान योगेश गुप्ता (46 वर्ष) निवासी शकरपुर, दिल्ली के रूप में बताई. पूछताछ के दौरान आरोपी ने स्वीकार किया कि वह पिछले कुछ दिनों से बड़े घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से गैस निकालकर छोटे सिलेंडरों में भर रहा था.