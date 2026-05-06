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नांगलोई में अवैध LPG रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

पुलिस उपायुक्त ने कहा कि जन सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

नांगलोई में अवैध LPG रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़
नांगलोई में अवैध LPG रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 6, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नांगलोई के बक्करवाला इलाके में अवैध एलपीजी गैस रिफिलिंग और जमाखोरी के संगठित रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौके से 96 गैस सिलेंडर, तीन टेंपो, तीन इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और गैस ट्रांसफर करने के उपकरण बरामद किए हैं. यह कार्रवाई न केवल ब्लैक मार्केटिंग पर बड़ी चोट मानी जा रही है, बल्कि इससे संभावित बड़े हादसे को भी टाल दिया गया है.

डीसीपी पंकज कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच को इस अवैध गतिविधि की पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके आधार पर बक्करवाला रोड स्थित एक खाली प्लॉट पर छापेमारी की गई. छापे के दौरान भारी मात्रा में एलपीजी सिलेंडर जमा मिले, जबकि कुछ सिलेंडर वाहनों में लोड कर सप्लाई के लिए तैयार रखे गए थे.मौके पर मौजूद आरोपी सिलेंडरों के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सके, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

नांगलोई में अवैध LPG रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़: जांच में सामने आया कि आरोपी गैस एजेंसी से घरेलू एलपीजी सिलेंडर उठाने के बाद उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के बजाय एक सुनियोजित तरीके से जमा कर लेते थे. इसके बाद अवैध उपकरणों की मदद से भरे हुए सिलेंडरों से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में ट्रांसफर की जाती थी. इस प्रक्रिया में धातु पाइप और अन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता था, जो पूरी तरह असुरक्षित और गैरकानूनी है. इसके बाद तैयार किए गए सिलेंडरों को खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेच दिया जाता था, जिससे आरोपी मोटा मुनाफा कमा रहे थे.

तीन आरोपी गिरफ्तार: पुलिस के अनुसार इस पूरे रैकेट में गैस वितरण प्रणाली का दुरुपयोग कर कृत्रिम कमी पैदा की जाती थी, ताकि ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा मिल सके. यह अवैध रिफिलिंग प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी, जिससे आग लगने या विस्फोट जैसी घटनाओं का खतरा बना रहता था.

पुलिस उपायुक्त ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस तरह के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा.

बता दें कि बाहरी उत्तरी जिले की बवाना थाना पुलिस ने अप्रैल में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था. इस कार्रवाई में पुलिस ने 75 LPG सिलेंडर बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया था.

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