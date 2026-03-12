ETV Bharat / state

LPG की किल्लत के बीच रतलाम में अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का भंडाफोड़, 31 टंकियां जब्त

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आरोपी पर हुई कार्रवाई, अवैध तरीके से वाहनों में भरी जाती थी घरेलू गैस

ILLEGAL LPG REFILING STATION RATLAM
आरोपी के पास से जब्त हुए 31 सिलेंडर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 6:51 AM IST

रतलाम: ईरान-अमेरिका-इजरायल युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट बन गया है. इसका असर देश पर भी पड़ रहा. एक ओर जहां गैस की कालाबाजारी और स्टॉक करने से रोकने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है, तो इसी बीच रतलाम प्रशासन ने यहां एक अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का भंडाफोड़ किया है.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम ने छापा मार कार्रवाई करते हुए नामली थाने के पास चल रहे अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर का भांडाफोड़ किया है. यहां से बड़ी मात्रा में गैस की टंकियां बरामद हुई हैं. दुकान संचालक यहां वाहनों में अवैध रूप से एलपीजी गैस भरने का काम करता था. वहीं, घरेलू गैस की टंकी ब्लैक में बेचने का कारोबार भी खुलेआम चल रहा था. खाद्य विभाग की टीम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं में केंद्र संचालक शहजाद खान के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है.

आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई (Etv Bharat)

अवैध तरीके से वाहनों में भरी जाती थी घरेलू गैस, 31 सिलेंडर जब्त

बीते एक-दो दिनों में प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर भारी किल्लत के बीच प्रदेश सरकार ने केंद्र के निर्देशओं के तहत घरेलू और कमर्शियल सिलंडर्स की सप्लाई नियंत्रण में ले ली है. इसके बाद रतलाम जिला प्रशासन में ये कार्रवाई देखने को मिली है. प्रशासन की टीम ने इस रिफिलिंग सेंटर से 31 गैस की टंकियां जब्त की हैं. प्रशासन को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि नामली के इस कथित गैस सर्विस सेंटर पर अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर को फोर व्हीलर में रिफिल किया जाता है. जहां कभी भी बड़ी आगजनी की घटना होने की आशंका भी बनी हुई थी, जिसके बाद प्रशासन ने आज शाम यह कार्रवाई की है.

Domestic lpg in black ratlam
इस दुकान पर चल रही थी अवैध गैस रिफिलिंग (Etv Bharat)

पहले भी तीन बार पकड़ा जा चुका है आरोपी

नामली थाना प्रभारी के मुताबिक, '' आरोपी शहजाद खान के इस ठिकाने पर इसके पहले भी तीन बार छापे पड़ चुके हैं. इस बार खाद्य विभाग की टीम ने इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है. सेंटर संचालक शहजाद खान से पूछताछ कर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में घरेलू गैस टंकियां उसके पास आती कहां से हैं?''

