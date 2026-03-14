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अवैध LPG गैस सिलेंडर भंडारण पर एक्शन, खाद्य विभाग ने जब्त किए 23 खाली सिलेंडर

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि जिले में एलपीजी गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए लगातार जांच अभियान चलाया जा रहा है. सिलेंडरों को गोदाम में जमा कर बाद में अधिक कीमत पर बेचने या व्यावसायिक उपयोग में लेने की आशंका जताई जा रही थी. हालांकि इस मामले में विस्तृत जांच अभी जारी है.

बलौदबाजार : एलपीजी गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है. इसी क्रम में सिमगा क्षेत्र में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान 23 अवैध खाली गैस सिलेंडर जब्त किए गए. कार्रवाई के बाद स्थानीय व्यापारिक क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति देखी गई. यह कार्रवाई जिला प्रशासन के चलाए जा रहे उस अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अवैध भंडारण, कालाबाजारी और अनियमित गैस वितरण पर नजर रखी जा रही है. प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग न हो और आम उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके. गोदाम में मिली अवैध सिलेंडरों की खेप जांच के दौरान प्रशासनिक टीम ने सिमगा क्षेत्र के एक गोदाम में छापेमारी की. यहां से 23 खाली एलपीजी गैस सिलेंडर बरामद किए गए, जिनके संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके. प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया और आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया. अधिकारियों का कहना है कि यह जांच इसलिए की जा रही है ताकि गैस सिलेंडरों के अवैध संग्रह और संभावित कालाबाजारी को रोका जा सके.

सिमगा क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान एक गोदाम से 23 खाली एलपीजी सिलेंडर बरामद किए गए हैं, जिनके संबंध में संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके. सभी सिलेंडरों को जब्त कर संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया है.गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण या दुरुपयोग पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.साथ ही जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की जांच आगे जारी रहेगी- पुनीत वर्मा, जिला खाद्य अधिकारी





प्रशासन का सख्त संदेश



जिला प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.जांच अभियान के दौरान अधिकारियों ने गैस एजेंसियों और संबंधित दुकानों के रिकॉर्ड की भी जांच की. इस दौरान मां बमलेश्वरी गैस एजेंसी और अमृत बर्तन भंडार में भी निरीक्षण किया गया. अधिकारियों ने स्टॉक रजिस्टर, सिलेंडर आवंटन और वितरण की प्रक्रिया का मिलान किया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



आम उपभोक्ताओं को राहत देने की कोशिश



एलपीजी सिलेंडर आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत से जुड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है. ऐसे में यदि सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी होती है तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता है. प्रशासन का मानना है कि अवैध भंडारण को रोककर गैस की आपूर्ति को संतुलित रखा जा सकता है. इससे उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध हो पाएंगे और कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिशों पर भी रोक लगेगी.



जांच अभियान में कई विभाग शामिल



जांच अभियान के दौरान राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम मौजूद रही. टीम का नेतृत्व एसडीएम सिमगा द्वारा किया गया. अभियान में तहसीलदार सिमगा, खाद्य निरीक्षक और राजस्व विभाग के अन्य कर्मचारी भी शामिल रहे. अधिकारियों ने क्षेत्र के अन्य गोदामों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखने की बात कही है.



आगे भी जारी रहेगा अभियान



प्रशासन ने संकेत दिया है कि यह कार्रवाई केवल एक दिन की औपचारिकता नहीं है.आने वाले समय में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के जांच अभियान चलाए जाएंगे.अधिकारियों ने व्यापारियों और गैस एजेंसियों को चेतावनी दी है कि वे सभी नियमों का पालन करें और गैस सिलेंडरों के भंडारण एवं वितरण से संबंधित रिकॉर्ड पारदर्शी रखें.



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