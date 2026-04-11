अवैध एलपीजी सिलेंडर भंडारण पकड़ा गया, प्रशासन की टीम ने 20 सिलेंडर किये जब्त

अवैध एलपीजी सिलेंडर भंडारण पकड़ा गया, प्रशासन की टीम ने 20 सिलेंडर किये जब्त
कोरबा खाद्य विभाग की टीम ने एलपीजी सिलेंडर के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 7:28 AM IST
कोरबा: खाद्य विभाग की टीम ने शुक्रवार को जिले में दो अलग-अलग जगहों पर एलपीजी सिलेंडर के अवैध भंडारण पर कार्रवाई की है. आकस्मिक जांच के दौरान बड़ी अनियमितताएं पकड़ीं गयी हैं.
वर्तमान दौर में सामान्य लोग, जहां एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से जूझ रहे हैं. समय पर होम डिलीवरी नहीं हो रही है, तो एजेंसी पहुंचने पर भी कुछ लोग मायूस होकर खाली हाथ वापस लौट रहे हैं. ऐसे में कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर सिलेंडर का भंडारण कर रखा गया था. ऐसे लोगों के खिलाफ खाद्य विभाग की टीम ने ठोस कार्रवाई की है.
इन जगहों पर की गई कार्रवाई
ग्राम पंचायत फरस्वानी स्थित सोनी टेंट हाउस की जांच में 08 घरेलू एलपीजी सिलेंडर, 1 वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर अनधिकृत रूप से संग्रहित पाए गए. नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कुल 09 सिलेंडरों की जब्ती की गई. उन्हें उमरेली इंडेन गैस वितरक की अभिरक्षा में सुरक्षित सुपुर्द किया गया है.
इसी तरह, ग्राम पंचायत बीरतराई (विकासखंड करतला) में संजय कुमार साहू के निवास पर की गई आकस्मिक जांच में 11 घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से संग्रहित पाए गए. घरेलू गैस सिलेंडरों के वैध संधारण से संबंधित कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खाद्य विभाग ने सभी 11 सिलेंडरों को जब्त कर गैस वितरक एचपी उरगा की अभिरक्षा में सुपुर्द किया.
अवैध भंडारण पर की जाएगी कार्रवाई
खाद्य विभाग के जिला अधिकारी घनश्याम कंवर ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का अनधिकृत भंडारण एक दंडनीय अपराध है. ऐसी अनियमितताओं पर आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी.