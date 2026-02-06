ETV Bharat / state

कवर्धा में अवैध गैस सिलेंडर कारोबार का खुलासा, रायपुर रोड स्थित गोदाम से 30 घरेलू सिलेंडर जब्त

कवर्धा: जिले में अवैध गैस सिलेंडर भंडारण और बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने रायपुर रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर 30 घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर जब्त किए हैं.

प्रशासन को सूचना मिली थी कि सुरेंद्र सिंह वाधवा नाम का व्यक्ति अपने गोदाम में घरेलू गैस सिलेंडर जमा कर उन्हें तय कीमत से अधिक दामों में बेच रहा है. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खाद्य विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई और मौके पर दबिश दी गई.

ताला तोड़कर की गई जांच

छापेमारी के दौरान गोदाम बंद मिला. इसके बाद अधिकारियों ने नियमानुसार ताला तुड़वाकर अंदर प्रवेश किया. जांच में दो अलग-अलग गोदामों में बड़ी संख्या में भरे और खाली घरेलू गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे पाए गए.

कवर्धा में भारी मात्रा में अवैध गैस सिलेंडर पर खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दस्तावेज नहीं दिखा सका गोदाम मालिक

अधिकारियों ने जब दस्तावेजों की मांग की तो गोदाम मालिक कोई भी वैध अनुमति या रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका. इसके बाद मौके पर पंचनामा कार्रवाई करते हुए कुल 30 गैस सिलेंडर जब्त किए गए.

सुरक्षा के लिए गैस एजेंसी को सौंपे सिलेंडर

खाद्य अधिकारी सचिन मरकाम ने बताया कि जब्त किए गए सभी गैस सिलेंडरों को सुरक्षा कारणों से पिपरिया गैस एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया है. आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है.

प्रशासन की सख्त चेतावनी

प्रशासन का कहना है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी आम जनता की सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ है. भविष्य में भी इस तरह की अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.