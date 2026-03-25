जंगल की दौलत पर डाका, धमतरी में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, लकड़ी तस्करी का खुला राज
धमतरी वन विभाग ने घेराबंदी कर ट्रक को रोका और जांच की, जिसमें लकड़ी तस्करी के खेल का खुलासा हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 2:40 PM IST
धमतरी: लंबे समय से चल रहे अवैध लकड़ी कारोबार पर धमतरी वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्करों के नेटवर्क पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. वन विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में लकड़ी से लदी एक ट्रक को जब्त कर वन तस्करी के संगठित खेल का पर्दाफाश किया है. बताया जा रहा है कि यह ट्रक बिना किसी वैध दस्तावेज के कांकेर से धमतरी की ओर बेखौफ दौड़ रही थी.
जंगल में काटी जा रही लकड़ी
श्यामतराई बाईपास के पास वन विभाग को संदिग्ध वाहन की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही टीम ने घेराबंदी कर ट्रक को रोककर जांच की. ड्राइवर से लकड़ी परिवहन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई भी अनुमति पत्र नहीं दे सका. इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया.
तस्करों का गिरोह सक्रिय
प्रभारी रेंजर डिकेन्द्र नेताम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में ट्रक में आम की लकड़ी पाई गई है. लकड़ी की शिनाख्ती और विस्तृत जांच के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि लकड़ी कहां से काटी गई और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.
अवैध लकड़ी परिवहन की सूचना पर पूछताछ की गई. वैध दस्तावेज नहीं मिले. प्रारंभिक जांच में आम की लकड़ी मिली है. हम ये देखेंगे कि परिवहन नियम का पालन किया गया है या नहीं, लकड़ी काटने की परमिशन ली गई है या नहीं. अधिकारियों को सूचित करेंगे-डिकेंद्र नेताम, प्रभारी रेंजर
वन विभाग ने दिया भरोसा
कांकेर-चारामा में वनोपज की उचित जांच को लेकर उठे सवाल पर प्रभारी रेंजर ने बताया कि यह जांच का विषय है, उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. वन विभाग ने साफ किया है कि लकड़ी की कटाई और परिवहन के लिए वैध अनुमति लेना अनिवार्य है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल विभाग पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटा हुआ है और जांच पूरी होने के बाद बड़े खुलासों की संभावना जताई जा रही है.
गिरोह का जल्द होगा पर्दाफाश: वन विभाग
आशंका जताई जा रही है कि हरे-भरे पेड़ों की अवैध कटाई कर लकड़ी को अलग-अलग जिलों में खपाने का संगठित नेटवर्क सक्रिय था. सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से कांकेर के रास्ते धमतरी, रायपुर और दुर्ग तक अवैध लकड़ी का काला कारोबार जारी था. लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से तस्करों के हौसले बुलंद थे, लेकिन अब वन विभाग की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है.
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