आबकारी विभाग की कार्रवाई: दिवाली पर गुजरात जा रही 53 लाख की अवैध शराब पकड़ी

दिवाली पर गुजरात जा रही शराब की बड़ी खेप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के गोपालपुरा टोल प्लाजा के नजदीक पकड़ी गई.

शराब की बड़ी खेप पकड़ी (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
कोटा: कोटा में आबकारी विभाग ने दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई की और गुजरात जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी. कार्रवाई दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के गोपालपुरा टोल प्लाजा के नजदीक शुक्रवार रात की गई. इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया. शराब ट्रक में चिलर प्लांट की आड़ में छुपा कर ले जाई जा रही थी. आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर नरेश मालव ने बताया कि आबकारी निरोधक दस्ते के उपायुक्त व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल अग्रे को मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से अवैध शराब ले जाई जा रही है. दस्ते ने गोपालपुरा टोल प्लाजा के नजदीक गुजरात नंबर के संदिग्ध ट्रक को रुकवाया.

एएसपी अतुल अग्रे ने बताया कि पीछे की तरफ चिलर प्लांट रखा था. इसे पूरी तरह पैक किया था. इस चिलर प्लांट को इलेक्ट्रिक कटर की मदद से कटवाया तो उसमें अवैध शराब मिली. पंजाब निर्मित शराब थी. इस शराब की कुल कीमत 52.96 लाख रुपए है. इसमें 599 कार्टन शराब थी. तीन ब्रांड की 16,620 बोतलें थी. माल और ट्रक जब्त कर लिया.

पढ़ें: कोटा: होटल में चल रहा था अवैध बार, आबकारी विभाग ने मारा छापा, आरोपी फरार

ट्रक चालक बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी निवासी धर्मेंद्र सारण को गिरफ्तार किया. अतुल अग्रे ने बताया कि आरोपी चालक धर्मेंद्र से प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि शराब उसने पंजाब के अमृतसर से ट्रक में भरी. इसे गुजरात पहुंचाना था. गुजरात में त्योहारों पर खपाना था. विभाग पता लगा रहा है कि इसकी डिलीवरी कहां होनी थी.

