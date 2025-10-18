ETV Bharat / state

आबकारी विभाग की कार्रवाई: दिवाली पर गुजरात जा रही 53 लाख की अवैध शराब पकड़ी

कोटा: कोटा में आबकारी विभाग ने दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई की और गुजरात जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी. कार्रवाई दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के गोपालपुरा टोल प्लाजा के नजदीक शुक्रवार रात की गई. इस मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया. शराब ट्रक में चिलर प्लांट की आड़ में छुपा कर ले जाई जा रही थी. आबकारी विभाग के एडिशनल कमिश्नर नरेश मालव ने बताया कि आबकारी निरोधक दस्ते के उपायुक्त व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल अग्रे को मुखबिर से सूचना मिली कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से अवैध शराब ले जाई जा रही है. दस्ते ने गोपालपुरा टोल प्लाजा के नजदीक गुजरात नंबर के संदिग्ध ट्रक को रुकवाया.

एएसपी अतुल अग्रे ने बताया कि पीछे की तरफ चिलर प्लांट रखा था. इसे पूरी तरह पैक किया था. इस चिलर प्लांट को इलेक्ट्रिक कटर की मदद से कटवाया तो उसमें अवैध शराब मिली. पंजाब निर्मित शराब थी. इस शराब की कुल कीमत 52.96 लाख रुपए है. इसमें 599 कार्टन शराब थी. तीन ब्रांड की 16,620 बोतलें थी. माल और ट्रक जब्त कर लिया.