ETV Bharat / state

बिहार जा रही 50 लाख की अवैध शराब बरामद, लकड़ी के बुरादे में छुपा रखी थी, नूंह में 3 तस्कर अरेस्ट

नूंह : हरियाणा के नूंह में 50 लाख रुपए की अवैध शराब की खेप पकड़ी गई है. लकड़ी के बुरादे की आड़ में शराब को ट्रक के जरिए बिहार ले जाया जा रहा था. तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

50 लाख की शराब जब्त : तावडू अपराध शाखा के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने केएमपी एक्सप्रेस-वे पर धुलावट पुल के पास बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की खेप पकड़ी है. सीआईए तावडू ने लकड़ी के बुरादे की आड़ में ट्रक-ट्राले में छुपाकर बिहार ले जाई जा रही 1001 पेटी अवैध शराब बरामद कर तीन आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया है.

बिहार जा रही 50 लाख की अवैध शराब बरामद (Etv Bharat)

अवैध शराब की तस्करी : जानकारी के अनुसार एएसआई अशोक कुमार अपनी टीम के साथ सरकारी गाड़ी में केएमपी रोड पर गश्त और नाकेबंदी कर रहे थे. उसी दौरान सूचना मिली कि कुछ लोग शराब ठेकेदारों और वाहन मालिकों से मिलीभगत कर अवैध शराब की तस्करी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने नाकेबंदी की. इस दौरान मंदीप और कुलदीप को काबू किया गया. पूछताछ में उन्होंने बताया कि वहां एक ट्रक आने वाला है जिसमें अवैध शराब भरी हुई है.

लकड़ी के बुरादे में छुपा रखी थी : कुछ ही देर में मानेसर की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर ड्राइवर बाबूलाल को काबू किया गया. ट्रक की तलाशी लेने पर लकड़ी के बुरादे के 400 कट्टों के नीचे भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब छुपाकर रखी गई थी. थाना लाकर गिनती करने पर ट्रक से विभिन्न ब्रांड की कुल 1001 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है. सभी शराब की बोतलों पर बैच नंबर स्क्रैच कर हटाए गए थे.आरोपियों के पास मौजूद ई-वे बिल और बाकी कागजात फर्जी पाए गए.