होली से पहले यूपी में पकड़ी गयी 1.68 करोड़ की अवैध शराब, पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी
पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने बताया कि सिंधिताली पुल के पास 1.68 करोड़ रुपये की अवैध शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है
Published : March 3, 2026 at 9:56 PM IST
चंदौली: पुलिस ने होली से पहले 1.68 करोड़ रुपये की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने बताया कि अलीनगर पुलिस और स्वाट टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिंधिताली पुल के पास एक ट्रक से 1.68 करोड़ रुपये मूल्य की 1028 पेटी अवैध शराब जब्त की. इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.
होली के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान: पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को इस कार्रवाई का खुलासा किया. पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने बताया कि होली पर्व के मद्देनजर जनपद चंदौली की सीमा पर बिहार जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. इसी क्रम में अलीनगर पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम को सूचना मिली थी कि एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बिहार भेजी जा रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर सिंधी ताली के समीप चेकिंग अभियान चलाया.
चावल की भूसी में छिपाई गई थी खेप: पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने बताया कि चेकिंग के दौरान एक ट्रक आता दिखाई दिया. इसके ड्राइवर ने पुलिस टीम को देखकर वाहन को कतार में खड़ा कर दिया. पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ट्रक की तलाशी ली. तलाशी के दौरान चावल की भूसी के बोरों के नीचे अवैध रूप से पंजाब से बिहार ले जाई जा रही शराब मिली. पुलिस ने शराब को अपने कब्जे में लेकर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की है.
