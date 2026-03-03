ETV Bharat / state

होली से पहले यूपी में पकड़ी गयी 1.68 करोड़ की अवैध शराब, पंजाब से बिहार भेजी जा रही थी

चंदौली: पुलिस ने होली से पहले 1.68 करोड़ रुपये की अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने बताया कि अलीनगर पुलिस और स्वाट टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिंधिताली पुल के पास एक ट्रक से 1.68 करोड़ रुपये मूल्य की 1028 पेटी अवैध शराब जब्त की. इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

होली के मद्देनजर सघन चेकिंग अभियान: पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार को इस कार्रवाई का खुलासा किया. पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने बताया कि होली पर्व के मद्देनजर जनपद चंदौली की सीमा पर बिहार जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. इसी क्रम में अलीनगर पुलिस और स्वाट सर्विलांस टीम को सूचना मिली थी कि एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बिहार भेजी जा रही है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर सिंधी ताली के समीप चेकिंग अभियान चलाया.