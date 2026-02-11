ETV Bharat / state

2 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी, पीवीसी पाउडर की आड़ में तस्करी कर ले जा रहे थे गुजरात

डूंगरपुर: बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रेलर से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब जब्त की है. पीवीसी पाउडर की आड़ में पंजाब और चंडीगढ़ में बनी शराब को राजस्थान सीमा पार कर 800 किमी गुजरात ले जाया जा रहा था. पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन संस्कार के तहत नशे की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. बिछीवाड़ा थाने के सीआई कैलाश सोनी ने बताया कि अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की. उदयपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर को नाकाबंदी पर रुकवाया गया. ड्राइवर रघुनाथ गुर्जर (27) निवासी जयपुर ने ट्रेलर में पीवीसी पाउडर भरा होना बताया. हालांकि जब पुलिस ने ट्रेलर से तिरपाल हटाकर तलाशी ली, तो इसमें पंजाब और चंडीगढ़ निर्मित शराब के कॉर्टन भरे हुए मिले.