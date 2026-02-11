ETV Bharat / state

2 करोड़ से ज्यादा की अवैध शराब पकड़ी, पीवीसी पाउडर की आड़ में तस्करी कर ले जा रहे थे गुजरात

जब ट्रेलर को रूकवाया गया तो चालक ने पीवीसी पाउडर होना बताया. हालांकि तलाशी में पोल खुल गई.

Illegal liquor seized at the police station
थाने में रखी जब्त अवैध शराब (Courtesy - Dungarpur Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 11, 2026 at 4:09 PM IST

डूंगरपुर: बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रेलर से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की शराब जब्त की है. पीवीसी पाउडर की आड़ में पंजाब और चंडीगढ़ में बनी शराब को राजस्थान सीमा पार कर 800 किमी गुजरात ले जाया जा रहा था. पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी मनीष कुमार ने बताया कि ऑपरेशन संस्कार के तहत नशे की तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. बिछीवाड़ा थाने के सीआई कैलाश सोनी ने बताया कि अवैध शराब तस्करी की सूचना मिली थी. जिस पर पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकाबंदी की. उदयपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर को नाकाबंदी पर रुकवाया गया. ड्राइवर रघुनाथ गुर्जर (27) निवासी जयपुर ने ट्रेलर में पीवीसी पाउडर भरा होना बताया. हालांकि जब पुलिस ने ट्रेलर से तिरपाल हटाकर तलाशी ली, तो इसमें पंजाब और चंडीगढ़ निर्मित शराब के कॉर्टन भरे हुए मिले.

पढ़ें: सोयाबीन की आड़ में गुजरात ले जा रहे 1 करोड़ की अवैध शराब जब्त, एक गिरफ्तार

शराब परिवहन के कोई कागजात नहीं मिलने पर पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया. ट्रेलर से शराब को उतार गिनती करवाई गई. इसमें 1861 कॉर्टन अवैध शराब निकली. जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए बताई जा रही है. पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. एसपी मनीष कुमार ने बताया कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. शराब तस्करी के 800 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं. इसमें 100 से ज्यादा गाड़िया पकड़ी गई. पुलिस ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की शराब पकड़ी है.

