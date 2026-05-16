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पलामू में एक घर से 710 पेटी अवैध शराब बरामद, उत्पाद विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा

पलामू में एक घर से लाखों की शराब बरामद हुई है. मामले में घर के मालिक पर FIR दर्ज की गई है.

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पलामू जिला समाहरणालय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 16, 2026 at 11:42 AM IST

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पलामूः जिला पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में एक बंद घर से लाखों की शराब बरामद हुई है. मामले में घर के मालिक राम प्रवेश राम के खिलाफ शराब तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. घटना के बाद मकान मालिक फरार है. वहीं, बरामद शराब मामले में बड़े नेटवर्क का लिंक निकल कर सामने आया है.

गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी

दरअसल, पलामू उत्पाद विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के खैरादोहर इलाके में एक बंद घर में लाखों रुपए की शराब की खेप छिपाकर रखी गई है, जिसकी तस्करी बिहार के इलाके में होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में नौडीहा बाजार थाना एवं उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की.

710 पेटी अवैध शराब बरामद

छापेमारी के दौरान 710 पेटी अवैध शराब बरामद किए गए. उत्पाद विभाग ने शराब को जब्त कर मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि एक घर से 710 पेटी शराब जब्त किए गए हैं. इस पूरे मामले में आगे की कारवाई की जा रही है.

एक घर से शराब की खेप बरामद किए गए हैं. इस इलाके से पहले भी भारी मात्रा में अवैध स्प्रिट बरामद हो चुकी है. इस क्षेत्र से बिहार की सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश करना बेहद आसान है.' अमित कुमार द्विवेदी- थाना प्रभारी, नौडीहा बाजार.

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