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पलामू में एक घर से 710 पेटी अवैध शराब बरामद, उत्पाद विभाग की छापेमारी में हुआ खुलासा

पलामूः जिला पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में एक बंद घर से लाखों की शराब बरामद हुई है. मामले में घर के मालिक राम प्रवेश राम के खिलाफ शराब तस्करी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है. घटना के बाद मकान मालिक फरार है. वहीं, बरामद शराब मामले में बड़े नेटवर्क का लिंक निकल कर सामने आया है.

गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी

दरअसल, पलामू उत्पाद विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के खैरादोहर इलाके में एक बंद घर में लाखों रुपए की शराब की खेप छिपाकर रखी गई है, जिसकी तस्करी बिहार के इलाके में होने वाली है. इसी सूचना के आलोक में नौडीहा बाजार थाना एवं उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की.

710 पेटी अवैध शराब बरामद

छापेमारी के दौरान 710 पेटी अवैध शराब बरामद किए गए. उत्पाद विभाग ने शराब को जब्त कर मकान मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. उत्पाद अधीक्षक सुजीत कुमार ने बताया कि एक घर से 710 पेटी शराब जब्त किए गए हैं. इस पूरे मामले में आगे की कारवाई की जा रही है.